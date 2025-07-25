ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

明道聯絡朱孝天「發現被刪好友」
2025夏季短髮女星模板
《黑白大廚》遭中國抄襲！韓Netflix發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Kiwebaby 林進 明道 朱孝天 Sandra 峮峮 KID 伊能靜

聽到「颱風」+濕噠噠天氣＝泡麵魂上身！男明星分享獨門吃法：混血神組合

▲▼ 。（圖／翻攝IG@leeyi527、sharing.positive、fnfn0101）

▲聽到「颱風」+ 濕噠噠天氣＝泡麵魂上身！男明星分享獨門吃法：混血神組合 。（圖／翻攝IG@leeyi527、sharing.positive、fnfn0101）

記者王威智／綜合報導

三颱齊發，氣象局預測2波雨彈即將來襲，西半部、山區防豪大雨，全台濕答答到週末。這樣的雨天最適合窩在家裡煮泡麵療癒身心，最近就有多位藝人與網友分享獨門吃法，讓泡麵不只是速食，更像一碗「銅板美食界的米其林」。

李易的黃金比例吃法：鹹甜完美、拌出大人味
藝人李易最近在社群上分享他的「私房泡麵公式」：維力炸醬麵＋印尼泡麵（如 Indomie）＝泡麵界混血神組合。他說，維力只留炸醬、不加湯粉，再混合印尼泡麵附帶的調味料，一比一拌勻後，配上一顆水煮蛋與香菜蔥花，鹹甜適中、香氣濃郁，讓人忍不住一口接一口。他笑說：「這種組合我找遍網路都沒人發現，我應該是第一人吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

社群瘋傳！辛拉麵的兩種神改造
不只李易，不少網友也開始玩起泡麵創意。其中辛拉麵因為香辣風味穩站人氣冠軍，更成了升級改造的首選：

1.網友的「濃郁起司湯」
經典煮法中加入蛋、起司片、蔥花與韓國香油，最後起司融化在麵裡，辣中帶奶香，既療癒又充滿韓式靈魂。她說：「吃辛拉麵不加起司，根本是浪費。」

滑順＋濃郁感爆棚！
★水滾後放入辛拉麵、粉包與菜包
★麵稍微散開後加上海帶、打顆蛋
★蓋上鍋蓋悶煮1分鐘，讓蛋微熟
★起司片＋蔥花加進去，最後點上幾滴韓國香油

2.海外美食博主的「雞蛋沙拉醬拌儂沖湯頭」
將蛋黃、蒜末、沙拉醬、辛拉麵粉包攪拌成醬，再加入煮好的麵與靈魂辣椒油、流心蛋，濃郁滑順像極了銅骨拉麵，讓網友們直呼「泡麵也能吃出餐廳等級」。

口感超像豚骨拉麵！
★在大碗裡先加入：蛋黃、蒜末、蔥花、沙拉醬與粉包，攪拌均勻
★將煮好的辛拉麵（麵瀝乾）倒入醬汁碗中拌勻
★淋上靈魂辣椒油，再切兩顆流心蛋鋪在上面
★最後撒上新鮮蔥花點綴，畫龍點睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

辛拉麵泡麵吃法李易起司泡麵颱風天美食韓式泡麵美麗佳人風格沙拉醬泡麵網紅食譜泡麵升級料理

推薦閱讀

Kiwebaby噴屎在林進家沙發　他調監視器抓到！放水屁畫面曝光

Kiwebaby噴屎在林進家沙發　他調監視器抓到！放水屁畫面曝光

18小時前

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

13小時前

伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

20小時前

峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光！　KID露面揭節目簽約情況

峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光！　KID露面揭節目簽約情況

14小時前

44歲Sandra克服「免疫媽媽」開心宣布懷孕！　得知成功瞬間飆淚

44歲Sandra克服「免疫媽媽」開心宣布懷孕！　得知成功瞬間飆淚

14小時前

大罷免前夕「台八女神表態了」！呼籲投票：輕忽這一票可能沒下次了

大罷免前夕「台八女神表態了」！呼籲投票：輕忽這一票可能沒下次了

1小時前

小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

7/24 07:32

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

2小時前

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光　對方IG求私約

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光　對方IG求私約

7/24 07:03

KID認了「跟《玩很大》請假」！原因曝光：最近最擔心的一件事

KID認了「跟《玩很大》請假」！原因曝光：最近最擔心的一件事

7/24 11:43

陳為民不捨送兒入伍　「2天後就放假」態度反轉笑翻網友

陳為民不捨送兒入伍　「2天後就放假」態度反轉笑翻網友

5小時前

《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲：從未授權

《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲：從未授權

15小時前

熱門影音

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
伊能靜幸福肥

伊能靜幸福肥
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥

吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥
梓渝爆劈腿道歉停工

梓渝爆劈腿道歉停工
IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭

IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭
丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊
GD爆11／1、2登上大巨蛋　小巨蛋手比「4」疑劇透

GD爆11／1、2登上大巨蛋　小巨蛋手比「4」疑劇透
統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮
李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

GD唱回台灣！手比「4」數字有意義　11／1、2被爆登上大巨蛋

GD唱回台灣！手比「4」數字有意義　11／1、2被爆登上大巨蛋

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

楊千霈淚崩！揭1月公開離婚真相　感謝旅伴「接納現在的我」

楊千霈淚崩！揭1月公開離婚真相　感謝旅伴「接納現在的我」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

曾之喬曝曾陷低潮「痛哭打給辰亦儒」　靠他暖心陪伴「走出來」：被接住了

曾之喬曝曾陷低潮「痛哭打給辰亦儒」　靠他暖心陪伴「走出來」：被接住了

七朵花小潔談合體「在KTV可以」　47kg被孫德榮罵胖：他很嚴格

七朵花小潔談合體「在KTV可以」　47kg被孫德榮罵胖：他很嚴格

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

為躲暗戀對象「母單男倒進草叢？」　徐仁國.姜漢娜看傻：這是劇本吧！

為躲暗戀對象「母單男倒進草叢？」　徐仁國.姜漢娜看傻：這是劇本吧！

看更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

李多慧路邊請客「我來付」！結果釣出他許願買賓士 6字回答超好笑

14分鐘前0

獨家／洪榮宏日本險遇電車火災！　「身藏8電器」驚：危險的人是我

34分鐘前11

21歲韓籍啦啦隊女神「大巨蛋被圍堵」　蹲地喘息…狂粉衝上來搶拍

42分鐘前2

關穎49年「沒坐過捷運」原因是省錢！超狂家世起底：媽曾是首富女兒

47分鐘前10

聽到「颱風」+濕噠噠天氣＝泡麵魂上身！男明星分享獨門吃法：混血神組合

53分鐘前13

呂珍九形象全毀！官方帳號竟追蹤「18禁成人網」　公司尷尬發聲

1小時前0

突收教召令急問「來得及請假嗎」！黃豪平：早安排出國 網教1招

1小時前30

泰國柬埔寨交火燒到頂流女星！她發文「每個生命都珍貴」慘遭出征

1小時前2763

大罷免前夕「台八女神表態了」！呼籲投票：輕忽這一票可能沒下次了

2小時前310

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

讀者迴響

熱門新聞

  1. Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發
    18小時前3612
  2. 明道見F4合體興奮聯絡朱孝天「發現被刪好友」
    13小時前108
  3. 伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」
    20小時前286
  4. 峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光
    14小時前84
  5. Sandra克服「免疫媽媽」宣布懷孕
    14小時前16
  6. 大罷免前夕「台八女神表態了」！
    1小時前5462
  7. 小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！
    7/24 07:322019
  8. 小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」
    2小時前610
  9. 小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光
    7/24 07:033041
  10. KID認了「跟《玩很大》請假」！
    7/24 11:4384
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合