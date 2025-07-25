▲聽到「颱風」+ 濕噠噠天氣＝泡麵魂上身！男明星分享獨門吃法：混血神組合 。（圖／翻攝IG@leeyi527、sharing.positive、fnfn0101）

記者王威智／綜合報導

三颱齊發，氣象局預測2波雨彈即將來襲，西半部、山區防豪大雨，全台濕答答到週末。這樣的雨天最適合窩在家裡煮泡麵療癒身心，最近就有多位藝人與網友分享獨門吃法，讓泡麵不只是速食，更像一碗「銅板美食界的米其林」。

李易的黃金比例吃法：鹹甜完美、拌出大人味

藝人李易最近在社群上分享他的「私房泡麵公式」：維力炸醬麵＋印尼泡麵（如 Indomie）＝泡麵界混血神組合。他說，維力只留炸醬、不加湯粉，再混合印尼泡麵附帶的調味料，一比一拌勻後，配上一顆水煮蛋與香菜蔥花，鹹甜適中、香氣濃郁，讓人忍不住一口接一口。他笑說：「這種組合我找遍網路都沒人發現，我應該是第一人吧！」

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社群瘋傳！辛拉麵的兩種神改造

不只李易，不少網友也開始玩起泡麵創意。其中辛拉麵因為香辣風味穩站人氣冠軍，更成了升級改造的首選：

1.網友的「濃郁起司湯」

經典煮法中加入蛋、起司片、蔥花與韓國香油，最後起司融化在麵裡，辣中帶奶香，既療癒又充滿韓式靈魂。她說：「吃辛拉麵不加起司，根本是浪費。」

滑順＋濃郁感爆棚！

★水滾後放入辛拉麵、粉包與菜包

★麵稍微散開後加上海帶、打顆蛋

★蓋上鍋蓋悶煮1分鐘，讓蛋微熟

★起司片＋蔥花加進去，最後點上幾滴韓國香油

2.海外美食博主的「雞蛋沙拉醬拌儂沖湯頭」

將蛋黃、蒜末、沙拉醬、辛拉麵粉包攪拌成醬，再加入煮好的麵與靈魂辣椒油、流心蛋，濃郁滑順像極了銅骨拉麵，讓網友們直呼「泡麵也能吃出餐廳等級」。