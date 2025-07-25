泰國柬埔寨交火燒到頂流女星！她發文「每個生命都珍貴」慘遭出征

記者陳芊秀／綜合報導

泰國與柬埔寨昨日（24）發邊境武裝衝突，雙方互控對方先開火，已知泰國至少12人死亡，且都是無辜平民，25日又傳出再度交火的消息。而泰柬衝突也燒到娛樂圈，演《天生一對》爆紅的泰劇女神Bella昨日發文「每個生命都珍貴」，貼文卻被柬埔寨網友出征，泰國也有網友開轟，為此緊急關閉留言功能。

▲泰國柬埔寨邊境交火，主演泰劇《天生一對》爆紅的女星Bella發文意外被網友出征。（圖／翻攝自IG、泰網）

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據泰媒報導，泰國與柬埔寨邊境交火造成大量死傷，許多娛樂圈明星紛紛發文為軍人及身處衝突地區的民眾加油打氣，同時祈禱事件能夠迅速平息。而女星Bella（拉妮坎彭）主演穿越劇《天生一對》創下高收視率爆紅海內外，台灣也曾引進劇集和電影版上映，她昨日IG以泰語、英語發文：「每個生命都珍貴。不應該有暴力發生在任何人身上。我想給所有受到影響的生命送上力量與關懷。」最後加上一個白色愛心符號，被聯想是為兩國衝突發聲。

▲Bella發文：「每個生命都珍貴。不應該有暴力發生在任何人身上。」（圖／翻攝自IG）

然而貼文卻引來大批柬埔寨網友留言攻擊，柬埔寨網友指責泰國是率先發動攻擊的一方，柬埔寨只是為了保護自己的國家才進行反擊。這個說法又引發Bella泰國粉絲的不滿，紛紛回擊柬埔寨網友，要求他們「回去自己的國家」，雙方展開激烈的言語交鋒。甚至有網友建議Bella關閉留言功能或直接刪除貼文，以避免更多爭議。

Bella疑似因此緊急關閉IG留言功能。然而她其他IG的動態仍可看見網友的批評留言，其中有泰國網友怒批「柬埔寨故意朝平民開火。而妳卻發表了像是同情對方的言論，真的非常失望。作為泰國人，卻不愛自己國家的人，反而同情敵人，真的很失望。沒想到這種話竟然會從我喜歡的藝人嘴裡說出來」、「有在關注新聞嗎？他們先對我們開火了，不管是醫院、學校還是社區。難道我們要站著不動，任由他們侵犯我們嗎」。也有粉絲力挺「真不懂你們在怪Bella什麼。每一個生命，不論是哪一方的人民，都受到戰爭的影響。Bella又沒有特別指的是柬埔寨，她是指所有生命啊。唉……。」

▲Bella其他貼文湧入謾罵留言「很假」、「對妳很失望」等。（圖／翻攝自IG）