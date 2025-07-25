太多人來看《鬼滅》！飲料爆米花賣光…電影院崩潰：冰塊來不及做

記者陳芊秀／綜合報導

日本推出無數超人氣動畫，但是《鬼滅之刃》的超人氣實在超乎想像！《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》上映4天創下破73億票房，除了票房走勢驚人，又適逢酷暑，電影院每天湧入大量人潮，飲料和爆米花都提前賣光，連冰塊都來不及製作！

▲《鬼滅之刃無限城》上映4天票房突破73億日圓太驚人。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，《鬼滅之刃無限城》不僅電影票賣光，豐富的周邊商品也不斷出現商品售罄的消息。其實周邊商品因電影大賣的情況很常見，但是這次票房衝得太猛烈，日網竟出現網友發文「電影院飲料幾乎賣光，居然還有這種事情哈哈」、「名古屋的AEON CINEMA因《鬼滅》的關係，爆米花和飲料的製冰製作速度趕不上，停止販售……居然會發生這種事……太誇張了……」。

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▲《鬼滅之刃無限城》吸引大量人潮來電影院，飲料爆米花都賣光了。（圖／翻攝自X）

網友發文附上名古屋一家電影院的公告，內容提及：「連日來因《鬼滅之刃》大賣座，製冰機運轉超出極限，導致冰塊生產趕不上需求，因此今日停止提供飲料冰塊」、「冷飲將以無冰提供」。另外還有電影院公告「爆米花製作跟不上，加上難以確保庫存，因此暫時停止販售」、「熱狗也賣完了」等。這些公告讓網友形容「把製冰機給滅了的《鬼滅》」。

▲網友紛紛曬出電影院公告，爆米花來不及製作暫時停賣，熱狗賣完了。（圖／翻攝自X）

而名古屋電影院的負責人坦承，「鬼滅效應」導致販賣店的銷售狀況超乎預期，「確實遇到了製冰跟不上的情況，部分熱食區也因供應不足而暫時停止販售。我們已經盡最大努力提前準備，但還是超出了預想」。有關製冰機冰塊趕不上製作，負責人表示，第二天已經恢復正常，「過去從未出現過冰塊不足的情況，我們會提前準備，盡量確保所有商品能以完整的狀態提供給民眾」。

目睹《鬼滅之刃》的賣座現象，電影院負責人回應：「這真的是達成了一個又一個的紀錄，真的是規格外的成績」，既開心又忙到崩潰，正好呼應《鬼滅之刃無限城》猗窩座版海報文案：「盛宴開始了。」對電影院來說也是夏季盛宴。

▲《鬼滅之刃無限城》猗窩座版海報文案：「盛宴開始了。」（圖／翻攝自X）