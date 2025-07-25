睽違8年推寫真！長濱禰留「首度公開心形刺青」遭粉絲崩潰打1.5分

記者劉宛欣／綜合報導

日本前人氣女團「欅坂46」成員、現年26歲的長濱禰留，卸下偶像身份後積極往戲劇圈發展，近來回歸寫真界，睽違8年推出第二本個人寫真集，選在冰島和芬蘭取景，一推出便勇奪當地寫真集銷售排行榜冠軍。然而，儘管銷量亮眼，評價卻相當兩極，甚至有讀者在平台上給出僅1.5分的低分，引發外界熱議。

▲長濱禰留睽違多時發行寫真集。（圖／翻攝自長濱禰留IG）

這次新作是長濱禰留出道以來尺度最大的一次，她以多套比基尼亮相，大方展現傲人身材，並首度公開左胸旁的心形刺青。然而，這枚刺青卻讓不少粉絲大感意外，有人認為與她過去在團體中建立的清新溫婉形象有落差，讓人難以接受，甚至有人留言批評「這根本不像禰留會做的事」、「她明明可以靠氣質取勝，為什麼要靠性感？」還有不少人對刺青一事耿耿於懷。

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▲長濱禰留公開刺青引起不滿。（圖／翻攝自長濱禰留IG）

此外，雖然寫真集中有不少性感畫面，但整體攝影風格偏向文青感，大多數大膽畫面都使用遠距鏡頭拍攝，並未近距離展現身材細節，對於期待「大尺度寫真」的粉絲來說難免感到失望。部分網友坦言，「遠鏡看不到細節」、「買來真的有點後悔」，似乎難以滿足視覺派粉絲的期待。