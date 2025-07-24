洪暐哲大膽選靈骨塔拍MV 　下一秒真的出事…慘遭針刺肉痛到哀嚎

記者蔡琛儀／台北報導

洪暐哲首次挑戰個人唱跳單曲〈STUCK IN MY HEAD〉，擺脫過去可愛形象，以高強度舞蹈與魅惑唱腔詮釋性感風格，MV場景還選在納骨塔拍攝，其實原本設定是桃園「怪怪屋」，但因工安問題臨時改為新竹「永恆之丘」，意外呈現如美術館般的視覺衝擊。

▲洪暐哲在靈骨塔拍攝〈STUCK IN MY HEAD〉MV。（圖／年代整合行銷提供）

雖然平常就愛探訪靈異景點，洪暐哲坦言進入納骨塔拍攝還是讓他內心狂喊「對不起、打擾了」，因為現場真的看得到「住戶名牌」，且還遇上誦經進塔的家屬，他敬畏表示：「雖然不怕，但真的很怕打擾。」更笑說經紀人還開玩笑：「如果有靈異事件，搞不好這首歌會紅！」

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現場真的發生一件奇妙插曲，他正跳舞時，衣服別針突然彈開刺進肉裡，痛到不行，但導演未喊卡他仍硬撐，直到音樂突然停下才喊痛，檢查後發現沒人碰過音響設備，大家笑說：「可能是長輩看不下去，心疼了。」

▲▼洪暐哲為MV濕身。（圖／年代整合提供）

整支MV從早拍到晚，洪暐哲在30多度高溫下穿皮草跳舞，汗如雨下，晚間還得在人工暴雨中繼續跳，結果跳到腳腫、舊傷復發。拍攝前更因練舞傷到韌帶，整整延後一個半月才開拍。他感性說：「這次真的拚了命，光編舞就花很久調整，雖然過程波折，但結果真的太滿意，希望大家能看到不一樣的我！」