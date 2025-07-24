麋先生驚喜探班高中生嗨翻！　自曝「最像大人的一件事」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生日前與全台30所票選出代表畢業歌的高中同學，一同錄製年度畢業歌〈慢行人〉，並驚喜探班錄音現場，帶點心應援，與學生合唱自己的畢業神曲〈去飛翔〉，主唱聖皓感動地說：「這首歌是寫給大家的，能和同學一起唱，真的很溫暖。」

▲麋先生探班高中生錄製畢業歌。（圖／公關照）

談到「長大」的定義，吉他手小B想要當一個快樂的大人，因為在生命中保有快樂的心境是很重要的一件事。貝斯手以諾覺得，長大之後就會有越來越多的責任，要對工作負責，也會開始照顧別人，所以負責是成為大人後重要的態度。鼓手逸凡則是覺得成為大人的一項優點就是自由，可以感受到有了自己生活的自由。

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另一位吉他手喆安則是笑說自己其實並不是很想長大，因為玩音樂的人都會保有一點童心，會凍齡，所以一直不覺得自己是大人。主唱聖皓也同意喆安的想法：「我們一直沒有太多長大的感覺，因為從小就這樣玩在一起，現在還是一樣玩在一起。但是我覺得我們最大的轉變就是除了對自己負責之外，也開始學習對彼此負責、對身邊這些幫助我們的人負責。這是我們最像大人的一件事，我們也以此為目標努力著。」