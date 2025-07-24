七朵花屈尹絜爆當年引退內幕　只要犯這個錯就會被大孫檢討

記者葉文正／台北報導

女團七朵花團員屈尹絜（小潔）今天現身Le Buno x The Matcha Tokyo 跨國聯名活動，席間提到她在演藝圈六年就退出，跑去完成學業，還拿到碩士學位，但她說當年在喬傑立相當快樂，雖然孫德榮（大孫）也很嚴格，犯錯也會被罵，只要過胖就會被大孫檢討。

▲前七朵花團員屈尹絜引進The Matcha Tokyo抹茶飲品進入台灣，今日舉行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

小潔透露，目前名下有四家公司，其實已經沒有演藝事業了，並談到離開演藝圈後的努力：「後來去念大學了，完成學業，畢竟17就出片了，跟大孫也沒聯絡，台灣朋友比較少聚在一起，有看到大孫健康這一部分，希望他可以早日可以復原。」

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▲屈尹絜提到當年引退情況。（圖／記者湯興漢攝）

對於大孫當年的嚴格，小潔反而不以為意：「他很嚴格，我們才會成功，比如他會說我太胖，只要超過47公斤就被罵胖了，我那時嬰兒肥，身高160公分，有時超過50公斤，以前每周都要評比，很有趣。」

▲屈尹絜對感情事三緘其口。（圖／記者湯興漢攝）

小潔也說，從14歲到18歲當歌手，也當過ＶＪ，負責日韓這一塊，讀完書後，念室內設計，碩士是念新媒體，沒有小孩，感情狀況很好，現在是企業家，有很好的搭檔，現在重心在工作上，大約20歲離開。

她也說這次停留台灣時間短，但看到小僑女兒典典超可愛，但自己目前還沒有想要有個孩子，常常都是台北-上海兩邊跑，現在手上有四家公司，涵括餐飲、娛樂、體育、藝術等四個面向的公司，之前也接洽葡萄牙球星Ｃ羅去深圳友誼賽，工作內容相當豐富。

提到最近的男團合體風，小潔認為七朵花沒有分開過，但目前七朵花沒有計畫合體，希望至少能在ＫＴＶ裡面合體，但經營公司也有遇到挫折的時候，還在努力中，後來發現我蠻喜歡工作，更是今天品牌全球的顧問，每天要吸收很多知識，通常需要安排好自己的時間跟管理。