曹政奭8月登台會影迷！　回想照顧確診女兒：需要勇氣，父母也是人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員曹政奭即將來台！他所主演災難電影《我和我的殭屍女兒》預計在台灣上映，為此特地來到台灣與粉絲見面，時隔7年再度訪寶島，將以電影主角之姿現身與影迷近距離接觸，讓人更加期待與興奮。

▲曹政奭8月登台會影迷。（圖／車庫娛樂提供）



《我和我的殭屍女兒》故事敘述曹政奭身為一名猛獸飼養員，女兒卻不幸染疫變成殭屍，為了守護殭屍女兒，決定對女兒展開前所未有的特訓，就算失去生命也在所不惜。

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▲▼曹政奭在電影裡照顧染疫女兒，讓他想起當年新冠肺炎之際，他未確診但照顧著發高燒的女兒。（圖／車庫娛樂提供）

電影公司車庫娛樂宣布，曹政奭將偕同導演畢鑑盛一同於8月5日來臺宣傳《我和我的殭屍女兒》，屆時將舉辦《我和我的殭屍女兒》曹政奭來台見面場，與觀眾面對面交流，分享拍攝幕後的精彩故事，粉絲們已經迫不及待能親眼見曹政奭，一睹韓國影帝風采。

巧的是，曹政奭2020年迎來一女，在透露收到《我和我的殭屍女兒》的劇本時，夫妻倆已經迎來女兒的出生，因此自然而然地就更沉浸於角色中，他也分享「這也讓我想起自己的女兒因為新冠肺炎而發燒到39度的狀況，當時我和妻子Gummy都是在未染疫的情況下照顧著女兒。雖然說因為身為父母必須照顧好小孩，但似乎也需要勇氣，父母也是人啊。」除了犧牲精神、愛與希望等，他認為雖然有許多要素，但要先有勇氣十足的行為，才能拯救自己的孩子。《我和我的殭屍女兒》8月1日在臺上映。