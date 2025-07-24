GD唱回台灣！手比「4」數字有意義　11／1、2被爆登上大巨蛋　

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）剛結束台北小巨蛋3場演唱會，如今再度傳出他將再度唱回台灣，且這次挑戰突破3萬人的場地臺北大巨蛋，時間就在4個月後，預計在11月1、2日連續兩天與萬名粉絲狂歡，對此，主辦單位也回應了。

▲G-DRAGON才剛唱完台北小巨蛋演唱會 。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）



G-DRAGON時隔8年回歸樂壇，帶著新專輯《Übermensch》回來，並同時啟動全新巡演，飛往各國與粉絲見面，台北小巨蛋一連唱3場，歌迷還沈浸在天王的魅力之中，但其實他當時在舞台上手比出「4」的數字，就是4個月後唱回台灣。

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▲GD在小巨蛋手指比4，其實就是4個月後回來。（圖／讀者提供）



▲GD將唱回台灣。（圖／視覺中國CFP）



有消息指出G-DRAGON預計在11月1、2日挑戰突破3萬人的場地臺北大巨蛋，他將成為繼泰妍之後，第二位在該場地舉辦專場的韓國歌手。

關於G-DRAGON大巨蛋開唱一事，脆雖已傳遍相關消息，但目前無任何官方消息對外公開，歌迷需再等等正式公告，另外有傳本次演出將是原班人馬回歸，《ETtoday》詢問上一場台灣主辦單位超級圓頂，對方表示「一切要以經紀公司公告為主」。