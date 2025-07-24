梓渝塌房！劈腿2女一夜掉粉20萬　經紀人發聲…網驚：跟前女友分不開

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸男星梓渝因演出BL劇《逆愛》爆紅，劇集自6月播出後掀起空前追星現象，然而人氣爆漲中的他被爆戀情劈腿2女，昨日（23）深夜公開道歉，並宣布暫停一陣子公開工作，「梓渝塌房」成了熱搜關鍵字，更出現掉粉潮。而他被爆與前經紀人交往2年，現任經紀人也被指控威脅女友、收走手機等，經紀公司24日凌晨發文道歉，現任經紀人也在朋友圈發聲。

▲梓渝因BL劇《逆愛》爆紅，昨日被爆劈腿2女形象塌房。（圖／翻攝自微博）

網友發現，梓渝微博原本突破606萬人追蹤，自昨夜被女友爆出劈腿戀情後，24日微博粉絲跌至586萬，一夜掉粉20萬，且數字還在往下掉。陸媒轉發梓渝朋友圈發文，「我是梓渝的經紀人，今天這個事情很抱歉引起大眾關注了，公司在藝人的感情問題上沒有處理好引起了輿論，我們會盡快解決回應。另外我和我同事也就是爆料中所說的前任經紀人，我們工作態度都比較強勢，所以讓這個女生誤會了。我同事目前也還是一直在幕後負責一部分工作，純屬誤傷哈」。

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▲梓渝劈腿醜聞席捲大陸文娛熱搜，前15名有12個都與其相關。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝微博原本突破605萬追蹤。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝劈腿爆料出現，追蹤粉絲一夜減少20萬。（圖／翻攝自微博）

▲陸媒轉發梓渝現任經紀人發聲，文中提及「同事」是梓渝前經紀人，也就是爆料風波中的前女友。（圖／翻攝自微博）

根據梓渝女友Paris梨lii所發的控訴文，她在服飾店工作認識梓渝，在一次KTV約會中男方主動親吻表白，梓渝曾聲稱單身，但實則與當時的經紀人交往兩年，2024年底梓渝與經紀人女友分手。文中提及女經紀人以曝光交往秘密為由逼梓渝與她分手，她因此被男方拉黑（封鎖），梓渝2024年10月與女經紀人分手，換了現在的經紀公司與經紀人，她與梓渝今年初開始交往，隨著BL劇爆紅，她感覺到梓渝現任經紀人不信任她，甚至被質疑亂PO照，甚至被威脅「梓渝死不了，他不會徹底死，頂多是你死」，更被威脅兩人今後不要再見面，為此精神崩潰。

▲梓渝女友Paris梨lii曬親密貼臉合照，曝光雙方交往且男方劈腿。（圖／翻攝自微博）

梓渝經紀人在朋友圈的回應，再度掀起陸網議論。有網友驚呼「最可怕的就是還和作為前女友的經紀人共事在一起」、「其實經紀人也是有很大問題的」、「嗯…這是跟前女友分不開了」。而他的所屬經紀公司瑞鶴娛樂24日凌晨發文道歉：「對於此次事件造成的輿論風波我們深表痛心，尤其想對事件中受到傷害的當事方致以最深切的歉意。針對此次事件，瑞鶴娛樂完全尊重梓渝的一切處理決定。再次向公眾和廣大粉絲道歉！共同面對，共擔風雨。希望能夠陪伴梓渝走過所有困境，也能夠監督好藝人，在未來以更好的面貌和大家見面。」

▲梓渝公司道歉。（圖／翻攝自微博）