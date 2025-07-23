洪詩收包養私訊「月給25萬見面2次」　傻眼：知道我正在懷孕嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩和男星李運慶在2023年結婚，去年生下女兒「哺哺」，並在今年5月驚喜宣布懷第二胎，事後也透露是女寶寶。平時會透過社群記錄日常的她，今（23）日突然在限動曬出一張截圖，透露有網友想要花25萬包養她，讓她感到相當哭笑不得。

▲洪詩懷胎6個月。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

透過洪詩曬出的對話截圖可見到，一名網友私訊她後聲稱自己願意每月支付25萬元以包養她，甚至要求洪詩每個月要跟他見面兩次，「包養你一個月25萬，可以的話私訊我談談看，一個月只需要見面兩次。」為此，她在收到私訊後哭笑不得表示：「你知道我有老公有小孩，而且正在懷孕中嗎？」還附上一個大笑的表情符號，似乎被突如其來的私訊內容給逗樂。

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▲洪詩收到包養的私訊。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

事實上，洪詩目前懷二寶邁入第6個月，不久前她才在社群發文放閃李運慶，除了透露老公親自幫她剪腳指甲之外，同時也稱讚對方是神隊友。至於懷孕後期後的身體變化，洪詩也坦言越來越不舒服，甚至連翹腳都感到吃力，因此她特別感謝老公的體貼入微，不但貼心幫她按摩，還在她隨口提到腳指甲太長後，立刻主動出手幫忙修剪，讓她直呼：「這樣的老公值得給個版面！」