展榮展瑞解鎖大型個唱！　「4重磅嘉賓」驚喜突襲全場嗨爆

▲展榮展瑞解鎖大型個唱。（圖／星展娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

展榮展瑞 K.R. Bros日前舉辦人生首場大型演唱會《限時動態 派對演唱會》，茵聲、董仔驚喜擔任首組嘉賓，帶來〈這是我〉、〈皮在癢〉、〈卡關〉三首合唱曲目後，更聯手展榮展瑞重磅推出「超瞎翻唱」單元，翻玩〈水晶吊燈〉、（Chandelier）時，兄弟倆還一展瑜伽密訓成果，跳出完美芭蕾旋轉，經典翻唱不只惡搞，還創意加乘，把韓國爆曲〈APT.〉翻玩成〈洗刷刷〉，越南神曲〈See Tinh〉也變成爆笑台語歌〈叮叮噹〉，全場2千位粉絲笑到炸裂。

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▲▼展榮展瑞邀請中國娃娃、陳漢典助陣。（圖／星展娛樂提供）





展瑞與董仔在觀眾席互動時，陳漢典竟從兩人中間竄出，讓現場大驚喜，這段其實是他們特別設計的驚喜橋段，陳漢典不只脫口秀還大跳〈Coffee High〉，帶領大家跟著節奏擺動，展榮當場虧他：「就是要讓你尷尬，來這裡還I人啊！」驚喜不停，展瑞與董仔繼續在台下遊走，又在觀眾席捕獲導演野生陳玉珊，陳玉珊更在〈愛的重低音〉節奏下首度熱舞，將自己的熱舞處女秀獻給展榮展瑞，全場沸騰。

接著他們又和中國娃娃唱跳（China Doll），中國娃娃擁抱展榮展瑞，感動說：「開心看到你們有自己的演唱會了！」中國娃娃則感謝兩兄弟，表示很多年沒有出現在台灣，是因為展榮展瑞才又重回台灣公眾視野，「我們非常地感謝！」兩兄弟則感謝宇宙的力量，讓他們有機會對從小喜歡的偶像面對面說：「我好喜歡妳們！」然後蝴蝶效應，居然成就一段美好的緣分，一同闖蕩兩地演藝圈至今，大呼：「這真是太神奇啦！」



兄弟倆以全新創作〈閃退〉與最終曲〈十分鐘的戀愛〉收尾，帶領全場粉絲一同穿越時空，粉絲熱情沸騰，讓兄弟倆忍不住感動告白：「解鎖成功！滿滿的感動也滿滿的感謝，歡笑淚水，還有熱情、瘋狂舞動，謝謝大家一起陪我穿梭時空，回到小時候那個簡單的我們。」

