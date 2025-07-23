大韓民國代表！GD當上APEC宣傳大使　結合流行樂與國際會議

記者張筱涵／綜合報導

南韓總理金敏錫於7月23日宣布，將委任知名歌手G-Dragon擔任2025年亞太經濟合作會議（APEC）宣傳大使，該會議將於10月底在慶尚北道慶州市舉行。官方期盼藉由這位全球影響力十足的藝術家，進一步提升國際社會對APEC峰會的關注度。

▲GD當上2025年亞太經濟合作會議宣傳大使。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn）



金敏錫透過社群平台發文表示：「G-Dragon是大韓民國代表性的藝術家，展現出不斷的創意與創新，甚至曾將音源送上太空。」他也呼籲民眾關注G-Dragon與APEC領袖會議之間所產生的「協同效應」，強調從今日起，正是距離峰會倒數100天的關鍵時刻。

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作為本屆APEC籌備委員會主席，金總理自上任以來已兩度親赴慶州視察籌備進度，展現對此次國際會議的高度重視。APEC籌備規劃團隊表示，此次邀請G-Dragon擔任宣傳大使，將有助於吸引更多國際目光，也象徵南韓文化與經濟實力的結合。

G-Dragon將出演系列宣傳影片，傳達APEC精神與南韓作為主辦國的願景。與此同時，創意導演申佑錫也將擔任宣傳片製作，官方表示，他以突破既定格式的創意與感性風格聞名，曾參與多部廣告、MV與品牌內容的製作，在業界建立獨特地位。

此次官方結合流行音樂與國際會議宣傳，被外界視為一次文化與外交的創新實驗，也讓即將登場的APEC峰會話題性再度升溫。