遭爆罵大小S！吳宗憲喊冤「我是說黃子佼」　預告開直播說明：太離譜

記者孟育民／台北報導

小S因為姊姊的離世，演藝工作全面喊停，連帶告假由大S命名的節目《小姐不熙娣》，回歸時日遙遙無期，目前由吳姍儒代班救火。然而卻遭周刊爆出，雙方因為報名金鐘獎一事，從沒交集變成死敵，吳宗憲甚至在中國直播時，脫口罵大小S是「沒家教的壞蛋」，消息也傳進小S耳朵裡，讓27年的友情全斷。對此，小S僅表示：「不回應。」似乎不願捲入是非之中。稍早，吳宗憲也回應了！

▲吳宗憲罵小S引發熱議 。（圖／翻攝自IG）

根據《鏡週刊》報導，除了B2將吳姍儒報名金鐘獎一事，鬧得尷尬，吳宗憲在直播中罵大小S是壞蛋也傳進小S耳朵裡，他說：「演藝圈充斥著一大堆這種壞蛋，永遠在後面嘰哩呱啦，大小S那幾個！包括阿雅，我都不能保證她對我是沒有被洗腦的。」接著吳宗憲又說，自己家的小孩，跟徐家的小孩是不往來的，「因為這是家教！我們家的家教就八個字『應對進退、待人接物！』」

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▲吳宗憲發聲了。（圖／記者周宸亘攝）

對此，吳宗憲先是喊冤回應：「我是說黃子佼。這個人是沒有家教的才會搞出那麼多奇怪的事，然後小S跟他交往過，所以我跟他們大概都沒有什麼交集。現在網路那麼多大家都是捕風捉影，然後張冠李戴，甚至空穴來風，但是很清楚的，我是痛罵了黃子佼。」稍早又向《ETtoday星光雲》預告今天下午2點要開直播說明，「太離譜了，扯得有點遠不說明一下還真不行！」