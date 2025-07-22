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HYBE前員工「事先得知BTS暫停活動」賣股避損　遭判緩刑加百萬罰金

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓娛樂公司HYBE自去年開始便頻爆爭議，更傳出旗下員工涉及內線交易，事先得知關於防彈少年團的活動計畫，從中炒股獲利，被依違反《資本市場法》罪名起訴，涉案的三名前員工也於一審中遭判處緩刑。

▲▼HYBE前員工「事先得知BTS暫停活動」賣股避損遭判刑。（圖／翻攝自X／bts_bighit）

▲防彈少年團於今年全員服役完畢，預計明年團體回歸。（圖／翻攝自X／bts_bighit）

綜合韓媒報導，前Source Music員工金某、前BigHit Music員工李某，以及前BELIFT LAB員工金某等三人，在2022年事先掌握了關於防彈少年團成員Jin入伍、防彈少年團將暫停活動的內部消息，趁機賣出總值約韓幣2億3000萬（約新台幣537萬元）的股票，成功規避潛在損失，因而遭到檢方以違反《資本市場法》起訴。

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▲▼HYBE前員工「事先得知BTS暫停活動」賣股避損遭判刑。（圖／翻攝自X／BTS_twt）

▲HYBE的三名前員工在得知Jin將入伍的消息後，立刻賣出手上的股票。（圖／翻攝自X／BTS_twt）

首爾南部地方法院18日在判決中指出，防彈少年團作為HYBE娛樂的核心藝人，其活動中斷勢必對公司營收造成衝擊，因此對投資者是具有重大影響的關鍵資訊，「此舉嚴重損害資本市場的公共性，屬於可受社會嚴厲譴責的重大犯罪行為。」三人分別被判處有期徒刑6個月至10個月不等、緩刑2年，科處罰金分別為韓幣2億3100萬（約新台幣540萬元）、韓幣5100萬（約新台幣119萬元）及韓幣6900萬（約新台幣161萬元）。

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HYBE防彈少年團BTS

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