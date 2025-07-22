楊晨熙首度帶女兒參加記者會　爆香港吃米其林　「一天花掉8萬元」

記者葉文正／台北報導

藝人楊晨熙今天與老教練、劉玧希(Evan)、葉婷、肥永郡、DJ妖嬌等網紅一起出席擲屏劇《飯人現形》記者會，楊晨熙也首度帶女兒「小龍女」現身。劇中探討「飯圈」的特殊現象，未來也會跟日本方面合作，，讓觀眾在潛移默化中接收行銷訊息，將觀賞變為參與，進而轉化為消費行為。

▲網劇飯人現行記者會，導演老教練(左)與楊晨熙。（圖／記者林敬旻攝）

老教練說，這部劇的發想，是因為這幾年因為認識Evan姊後，發現其實飯圈中，有非常多熱愛美食的人，這群人相對社經地位較高，可以訂到很難訂的餐廳，有很多心得跟學習，這樣的聚會很有趣，有很多創作空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網紅DJ妖嬌是今日座上賓。（圖／記者林敬旻攝）

楊晨熙說，知道飯圈後，以為只是吃到比較難訂的餐廳而已，結果待了兩天香港，才發現吃了三間米其林餐廳，就快要八萬元，當時想說每人食量都跟食怪一樣，身材還是維持得很好，覺得蠻不錯的。

▲女主角葉婷(右)被虧瘦不下來。（圖／記者林敬旻攝）

而她今天還把女兒小龍女帶來，楊晨熙笑說Evan：「每年幫我小孩生一匹馬(愛馬仕)出來，要送到像旋轉木馬的量一樣多，共二十集的直屏劇，而且女主角竟然是個女鬼，為了吃還要從陰間「寄生上流」。

▲網劇飯人現行正式上架。（圖／記者林敬旻攝）

不過楊晨熙透露近況，因為夫妻倆各自要忙碌工作，曾經請了一個24小時的保母照顧小龍女，只不過後來覺得小龍女太黏保母了，所以現在就是夫妻倆輪流照顧女兒，有天發現，老公竟然也可以把女兒照顧得不錯，就放心一點。

導演老教練透露，下一部戲還在籌備中，已邀請全盲的音樂大師一起拍片，大師平常也是擅長音樂視障相關的科技，也跟范逸臣還有李(王)羅剛拍完電影，片名叫《突破三千公尺的泳氣》，也做了電影主題曲。希望下一步直屏劇要老師演殺手，風格很無厘頭。