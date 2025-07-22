被爆當朱海君經紀人「NONO身材暴瘦」　喜劇天王曝好友近況！

記者黃庠棻／台北報導

李銘順新作電影《NO GOOD！歐吉桑》與新加坡喜劇天王李國煌，以及《鐵獅玉玲瓏》許效舜強強聯手，演出熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事。全片日前在台灣開鏡，三人頂著炎熱天氣展開拍攝，預計在2026年上映。今（22）日該片舉辦殺青宴，李國煌合體李銘順分享拍攝趣事。

▲李銘順、李國煌、黃姵嘉出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴。（圖／記者湯興漢攝）

《NO GOOD！歐吉桑》今（22）日舉辦殺青宴，導演張清峰與主演李銘順、李國煌、黃姵嘉皆一同出席，片中飾演李國煌女兒的黃姵嘉坦言經常笑到無法自拔，尤其是李銘順、李國煌、許效舜聚在一起，片場基本上每天都是笑料百出。

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▲李銘順、李國煌、黃姵嘉出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴。（圖／記者湯興漢攝）

李國煌表示許效舜在拍攝現場會幫人算命，還透露他接下來會一直來台灣發展。黃姵嘉則說許效舜有和他聊新感情「他有主動跟我說，她叫我不要急，說緣分未到，而且他透露找年紀大一點的比較好。」李銘順則透露，與李國煌合作過3次，但都在新加坡，「這次他終於來台灣，想說可以恭喜他」。李國煌補充「我（我們）覺得完全不會搶工作，因為他是好看，但我是耐看，我還可以走個30年。」

▲李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，李國煌與NONO私交甚篤，這次來台一個多月，坦言有跟對方約出來吃飯，被問及好友的現況，他直率地說道「狀態當然不好，不過有找他吃飯、聊天」，接著強調「但是他要面對，該面對的要面對」，更表示NONO有暴瘦，自己也有見到朱海君，因為雙方從單身、交女友、結婚、生小孩時間點都差不多，因此見面都會帶著小孩一起。

▲李國煌出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴。（圖／記者湯興漢攝）

此外，NONO日前被爆料擔任老婆朱海君的經紀人，李國煌被問及此事也表示自己沒有多問，但據他所知「他並沒有當朱海君的經紀人」笑說「怎麼做經紀人，不可能啦，太難了，那要幫忙安排很多東西」。

▲NONO。（圖／記者黃宥寧攝）