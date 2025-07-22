MIRROR舞者3年前遭重砸！隊長新歌「大螢幕構圖引聯想」　網罵到下架

記者張筱涵／綜合報導

香港男子團體MIRROR隊長楊樂文（Lokman）即將推出個人新歌〈FLY〉，21日於官方Instagram上傳主視覺照，但畫面中他雙手撐起一個發光的大板子，引發網友聯想起2022年MIRROR演唱會上的嚴重意外，當時舞者阿Mo（李啟言）遭巨型LED螢幕墜落砸傷至今癱瘓，慘劇歷歷在目，瞬間引爆社群批評聲浪。

▲楊樂文一開始的宣傳圖惹議。（圖／翻攝自Instagram）



楊樂文個人單曲〈FLY〉一開始的宣傳圖，是背景為黑色，中央以大紅色英文字母「FLY」呈現歌曲標題，畫面主體為楊樂文本人，他身穿白上衣、黑長褲，雙手高舉著類似LED天幕結構下方，看起來像是在「撐起」這個光板。由於畫面中發光結構的外型和位置與2022年MIRROR演唱會中掉落導致舞者阿Mo重傷的LED螢幕極為相似，引發大量聯想與批評聲浪。

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▲MIRROR於2022年舉行的演唱會曾發生大型意外。（圖／翻攝自Instagram）



許多香港網友湧入留言抨擊，「這不是像，是根本重演阿Mo意外現場」、「到底是哪個設計師過稿的？」、「以為是P圖來黑MIRROR，結果是真的」，更有網友將原本的「FLY」字樣改為「MO」，諷刺意味濃厚。但也有部分粉絲緩頰，認為畫面意在表現倒立於舞台的創意，可能是設計角度與意象出現誤解，直言「不覺得有問題」、「Lokman應該沒那個意思」。

為平息爭議，MIRROR官方已於22日上午撤下原始海報，並換上另一張楊樂文站在發光舞台上的替代圖，同時保留原文內容。儘管如此，仍有網友批評公司公關反應過慢，「為什麼不是一開始就慎選宣傳照」、「每次都要事件爆了才補救？」、「這麼大的公司卻連基本的敏感度都沒有？」等言論在網路上延燒。

▲楊樂文〈FLY〉宣傳改圖。（圖／翻攝自Instagram）

