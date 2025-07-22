《BOYS II PLANET》C位認「曾讓許多人受傷」　親筆信致歉沒說退出

《BOYS II PLANET》C位金虔佑認「曾讓許多人受傷」 親筆信致歉沒說退出
記者張筱涵／綜合報導
韓選秀《BOYS PLANET》日前推出第二季，被視為K組C位的練習生金虔佑（김건우），日前遭網友指控為「職場霸凌加害者」，引發熱議。爭議持續延燒下，他於7月21日發出親筆道歉聲明，對過去曾造成他人傷害的言行致歉。
▲金虔佑。（圖／翻攝自Instagram）
金虔佑在聲明中坦承，當時身為隊長背負團隊責任與壓力，在與練習生互動過程中表現得相當不成熟與拙劣，「那樣的過程中我傷害了很多人，對此我深感歉意，也正在真誠反省。」他強調，無論理由為何，對於讓他人受傷的行為都願意誠懇道歉。
▲金虔佑道歉。（圖／翻攝自Instagram）
不過金虔佑也指出，部分爆料內容存在與事實不符的扭曲之處，但他選擇不做進一步說明，認為「比起去一一解釋那些真假與否，此刻更應該做的是先對自己的過錯誠心道歉，」，因此決定公開反省與悔過之意。
儘管已正式對外道歉，金虔佑並未在聲明中提及是否會退出節目，預計仍將持續參與《BOYS II PLANET》的後續錄製，引發觀眾關注後續動向。
【金虔佑道歉文】
大家好，
我是正在參加《BOYS II PLANET》的練習生金虔佑。
首先，對於因不愉快的事件而不得不發文，我對所有人深感抱歉。
我不知道該從何說起，也不知道該怎麼說。
這是我人生第一次遇到這樣的事，因此我需要時間思考該如何應對，
也因此讓我的回應來得較晚，還請大家見諒。
首先，就如同爭議貼文中的內容，
對於我曾經讓許多人感到受傷與痛苦的言行，
無論原因為何，我都想真誠地向大家道歉並說聲對不起。
當時，我身為隊長必須帶領團隊，
但在那段艱難的時間裡，為了做好這個角色，我背負了極大的責任與壓力，
因此在帶領其他練習生時，表現得非常不成熟與拙劣。
在這個過程中，我傷害了很多人，
對此我深感歉意，也正在真誠反省。
關於文章中提到的內容，
其中確實有許多與事實不符的扭曲部分，
但經過深思熟慮，我認為比起去一一解釋那些真假與否，
此刻更應該做的是先對自己的過錯誠心道歉，
因此我選擇公開這篇反省文。
對於因我而必須接收這些不好的消息與爭議言論的大眾，
我再次表示誠摯的歉意，
也會以此為教訓，努力成為一個
更好、更成熟的人。
謝謝大家。
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