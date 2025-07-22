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是我先看到妳的！《影后》入圍全球OTT大獎　鍾欣凌、林廷憶尖叫

記者黃庠棻／台北報導

由楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人主演的Netflix獨家熱門影集《影后》，以演藝圈的生存實錄為主軸，引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」。（圖／Netflix提供）

而今（22）日更公布《影后》入圍2025年全球OTT大獎（Global OTT Awards）「Best OTT Original」，主創團隊編導嚴藝文、監製丁長鈺與同樣憑《影后》入圍最佳女配角的鍾欣凌與最佳新人的林廷憶，也開心分享入圍喜悅。

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對於得知《影后》入圍2025全球OTT大獎「Best OTT Original」的消息，編導嚴藝文興奮表示「很感激評審對《影后》的喜愛，入圍對我來說已是很棒的肯定，給了我持續創作好作品的信心與動力！也謝謝支持影集的所有觀眾們，我很感動，更開心的是欣凌跟廷憶能入圍，謝謝她們將胖姐（鍾欣凌飾）和艾瑪（林廷憶飾）詮釋得這麼棒，希望她們能夠獲獎。」

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」。（圖／Netflix提供）

監製丁長鈺則說「去年《影后》入選釜山影展『On Screen單元』，今年得知入圍韓國Global OTT Awards的 Best OTT Original 很開心，這是參與影集的每一位夥伴共同努力的成果，謝謝Netflix 讓影集有機會被世界看見、被不同文化的觀眾認可，好希望胖姐和艾瑪能夠得獎！」

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲鍾欣凌入圍最佳女配。（圖／Netflix提供）

在影集中飾演經紀人「胖姐」的鍾欣凌，為提攜新人史艾瑪（林廷憶 飾）盡心盡力，卻慘遭背叛，其精湛演技大獲觀眾好評，更被網友票選為本劇最受歡迎角色前三名。本次也以此角入圍全球OTT大獎的「最佳女配角獎」，談及收到此消息的心情，鍾欣凌直呼「真是不敢相信！很開心能與各個地方精彩的表演工作者一同入圍，十分榮幸，也很感謝評審、觀眾們對『胖姐』這個角色的肯定與喜愛。」

對於是否有信心能將獎項抱回家，鍾欣凌則笑說「我會做好準備，一是準備好獲獎的感言，二是準備好若是其他人得獎，我也會保持微笑！很謝謝《影后》給了我機會，可以跟著胖姐一起飛翔，是一件很舒服爽快的事。」

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶入圍最佳新人。（圖／Netflix提供）

而憑藉《影后》成功打響知名度的超強新人林廷憶，本次也以劇中令人恨得牙癢癢的新星演員「史艾瑪」一角，入圍本次全球OTT大獎的最佳新人獎，談及收到入圍消息的心情，林廷憶表示「因為距離播出已經一段時間，不太會去想之前演出角色後續的事情，但突然在工作中接獲到這消息真的很驚喜、很榮幸 ！很開心能有機會跟不同地區的表演者一起交流。」

至於是否對得獎有期待，林廷憶也謙虛表示「不會想拿不拿獎，但是格外珍惜僅有一次的新人獎，如果有機會能得到這個獎項的話，也會覺得特別意義重大。」

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影后楊謹華謝盈萱薛仕凌陳庭妮謝瓊煖楊貴媚鍾欣凌曾莞婷詹懷雲

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