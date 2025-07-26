7月26日星座運勢／金牛工作累翻天！ 雙魚財運大好提防競爭對手
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：邊工作邊玩樂
感情：別因小事吵架
財運：不隨意談借錢
幸運色：西瓜紅
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：公司出現易動
感情：一起享用美食
財運：看淡錢財問題
幸運色：木紋色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：積累過多壓力
感情：相互寒暄問暖
財運：留意身旁機會
幸運色：純白色
貴人：天秤
小人：雙子
【土象星座】
工作：審視同仁問題
感情：慎重檢視代溝
財運：財運起起伏伏
幸運色：灰紫色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：過於精疲力盡
感情：冷靜應對爭執
財運：審查每筆交易
幸運色：金箔色
貴人：金牛
小人：處女
工作：減少業務過失
感情：捨棄紛擾亂心
財運：勤勞得到回饋
幸運色：星空色
貴人：處女
小人：獅子
【水象星座】
工作：生意逐漸興隆
感情：被動喪失感情
財運：有獲利就出場
幸運色：湖水綠
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：多勤勞多行動
感情：大方接受感情
財運：多留意恐破財
幸運色：深藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：慎防同業競爭
感情：坦誠拾獲愛情
財運：財運大幅增加
幸運色：淺棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
工作：主動向外接洽
感情：培養彼此耐心
財運：省小錢花大錢
幸運色：鵝黃色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：不宜過度焦急
感情：熱情消退平淡
財運：財務亡羊補牢
幸運色：粉紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：工作較為勞累
感情：順利增溫愉快
財運：一切萬事俱備
幸運色：原木色
貴人：射手
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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