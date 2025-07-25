7月25日星座運勢／魔羯遇理想對象「當心荷包失守」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：意見不被肯定
感情：發展全新感情
財運：運勢較為低下
幸運色：奶茶色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：注重客戶情緒
感情：好意卻被誤會
財運：留意飲食花費
幸運色：寶藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：避免職場口角
感情：不再原地踏步
財運：不可隨意借款
幸運色：淺棕色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【土象星座】
工作：完成交辦工作
感情：出現理想對象
財運：花費較無節制
幸運色：可可色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：合約仔細查閱
感情：不再胡思亂想
財運：慎防新型詐騙
幸運色：葡萄紫
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：原諒同僚失誤
感情：盡力維持感情
財運：運勢利祿亨通
幸運色：冷紫色
貴人：獅子
小人：牡羊
【水象星座】
工作：承擔工作責任
感情：進展越來越好
財運：持續穩定進財
幸運色：七彩色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：夥伴間多摩擦
感情：低調不失情感
財運：需要配套方案
幸運色：金黃色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：回憶先前初衷
感情：一如既往平淡
財運：禍莫於不知足
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：處女
【火象星座】
工作：多為辛苦後甘
感情：切忌過度心急
財運：不宜繼續加碼
幸運色：白銀色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：深度進修專業
感情：大膽熱情追求
財運：回收投資資金
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：射手
工作：做好所有細節
感情：放下前塵舊愛
財運：投報利率良好
幸運色：莓果色
貴人：處女
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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