孫綻曬男友視角照！　放閃米可白：這位粉絲很瘋狂

記者王靖淳／綜合報導

藝人孫綻和女星米可白在去年8月大方認愛，但在今年4月傳出因「水電費」鬧分手，不過後來小倆口在社群上同框，破除分手傳言，今（21）日小倆口更透過IG限動隔空曬照放閃，畫面曝光後再度掀起討論。

▲米可白（圖左）、孫綻交往中。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）

透過孫綻在IG限動PO出的照片可見到，他將女友米可白拿著相機拍他的模樣給捕捉下來，同時也在照片上標記對方的社群帳號，打趣表示「這位粉絲很瘋狂。」緊接著，米可白在看到限動的內容後，也將男友拍下的照片轉發到IG，且同樣在照片上留下註解，並以幽默的口吻回應對方「噗～我是女演員兼職攝影師。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼米可白（圖左）、孫綻大方放閃。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）

事實上，米可白與孫綻因為合作戲劇《追分成功》擦出愛火，但在今年4月爆出分手，且爭吵導火線疑因女方忙著拍戲而逐漸疏離，雙方私下還為了房租、水電費而爭吵。對此，米可白當時透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，強調「感情一直以來就都是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。 」如今兩人不時公開放閃，掀起外界討論及關注。