王晴微波雞蛋炸傷眼「流理台也炸碎」！　難忍角膜破裂疼痛：快昏去

記者顧齊祐／綜合報導

女星王晴日前因使用微波爐加熱雞蛋，導致意外爆炸，造成眼角膜破裂、皮膚燙傷。她形容爆炸瞬間劇痛難忍，打了止痛針、吃了止痛藥仍無法緩解，令她痛哭不止。今（21）日再度更新近況，曬出爆炸後的慘照，就連流理台都被炸碎，相當驚人。

▲王晴因使用微波爐加熱雞蛋，導致爆炸造成眼角膜破裂。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



王晴透露自己左眼紅腫疼痛未減，甚至痛到頭暈想吐，一早就跑去醫院打了止痛針。但由於止痛藥對眼睛疼痛沒有太大效果，於是她開始不斷喝果汁來舒緩疼痛，她表示：「所以我痛起來就一直喝果汁，一天要喝掉三四罐。」

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▲王晴眼睛疼痛未減，打了止痛針與喝果汁來舒緩。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



隨後王晴還向網友們分享廚房爆炸的慘況，照片中可見櫥櫃上滿是雞蛋的殘渣，就連流理台也被炸碎了一角，場景相當驚人。她感慨地說：「有些人聽到雞蛋爆炸，可能不知道那個威力可以有多強，帶殼的爆發力真的是有嚇到我，連流理台都破了一角。」

▲王晴透露爆炸威力之大，連流理台也被炸碎一角。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）