壓力大灌水！安孝燮喊冤：我不是臥底　《全知視角》撲克臉超會玩

記者吳睿慈／綜合報導

年度鉅獻《全知讀者視角》即將上映，主要演員安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana積極宣傳，19日登上人氣綜藝節目《驚人的星期六》展現各自的綜藝實力。四人透過「歌詞聽寫」與「零食遊戲」等遊戲環節，為觀眾帶來意想不到的反轉與笑料。

▲《全知讀者視角》由李敏鎬、安孝燮、NANA、蔡秀彬、申承浩主演。（圖／采昌提供）

安孝燮時隔六年再度演出《驚人的星期六》，他認為自己6年前沒有表現好，但這次二度登上該節目，依然難掩緊張情緒，不斷用筆記本搧風，過程也一直在喝水緩解情緒，不過，緊張歸緊張，他演技精湛，過程數度被固定班底們懷疑是臥底，只見他用堅定語氣表示：「我不是臥底！」巧妙避開了嫌移目標。

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▲安孝燮、NANA、蔡秀彬、申承浩出演《驚人的星期六》宣傳電影。（圖／tVN提供）



除了安孝燮外，其他三位演員也發揮各自魅力，蔡秀彬在過程中因為太安靜，一度被懷疑是臥底，她為自己辯白說：「真的很抱歉，但大家都知道我很不擅長綜藝，應該不會讓我當臥底吧？我真的很抱歉。」誠懇的道歉竟讓在場所有人都跟著感到歹勢，固定班底KEY（SHINee）甚至一度為她求情：「就算她是臥底也先不要殺她吧！」金東炫則堅稱蔡秀彬在說謊：「她可是擅長演戲的人啊！」

▲《全知讀者視角》即將在台上映。（圖／采昌提供）

而一年前曾在同節目被「誤導」為臥底而落下男兒淚的申承浩，這次又被列為嫌疑人，讓他流露無奈情緒表示：「看來我這輩子都不能再來《驚六》了！」另一方面，NANA則以無法識破的行動擾亂眾人推理，而她無法看透的「撲克臉」卻讓現場陷入更混亂局面，讓人更加好奇她最後的身份究竟是什麼。《全知讀者視角》7月23日在台上映。