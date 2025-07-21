男團Saturnday正中午頂高溫拍MV　暖心1舉動超寵粉：不可以不喝

記著蔡琛儀／台北報導

從《原子少年》出道的男團Saturnday由水豐、立杰、新民、峻瑋組成，近期宣布加入新血，包括來自《原子少年2》的高人氣選手小潘與凱杰，同時公布新單曲〈Last Dance〉即將上架的好消息。

▲▼ Saturnday日前拍攝MV，粉絲來探班。（圖／So-net提供）

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日前為粉絲特別前往MV拍攝地點探班，睽違一年半再次拍攝新作品，Saturnday成員們都激動不已，立杰表示：「很開心也很激動，有點回到剛出道發第一張單曲的感覺，一切都很得來不易。」而全團唯一一位首次拍攝MV的凱杰也興奮透露，過程跟自己想像的不太一樣：「很熱很累，但也覺得非常熱血，很期待看到成品。」

當日全員在烈日當頭的正中午於室外拍攝，粉絲也頂著大太陽在一旁應援，小潘笑說：「原本有點熱昏頭 ，看到粉絲精神都來了，想說一定不能輸。」由於現場天氣炎熱 ，Saturnday特地準備了冰涼飲料親手發給粉絲消暑，還霸氣叮嚀：「不可以想留作紀念就不喝！身體健康比較重要。」相當暖心。此外，Saturnday同時也宣布將於8月24日在台北統一時代百貨舉辦首場握手會，只要購買數位單曲即可與六位成員面對面近距離接觸。