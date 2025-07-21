陸綜《一飯封神》遭疑抄襲《黑白大廚》！賽制100%像…謝霆鋒評審惹議

記者陳芊秀／綜合報導

大陸最新美食競技綜藝《一飯封神》近日開播，該節目找來100位小廚、大廚分黑白兩色比廚藝，並找來有廚藝經歷的香港歌手謝霆鋒、知名中菜品牌「新榮記」創始人張勇等人擔任美食評委，節目一開播火速遭質疑抄襲Netflix韓綜《黑白大廚》。且謝霆鋒的評審風格也引發爭議。

▲陸綜《一飯封神》遭疑抄襲《黑白大廚》。（圖／翻攝自微博）

Netflix韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》找來80位無名廚師「黑湯匙」，與20位業界聞名的「白湯匙」展開料理生存戰，並由美食家白種元與韓國唯一一位米其林三星主廚安成宰擔任評審，最終贏家可獲得3億韓元，節目在去年（2024）播出時創下極高收視，更在台灣掀起一波美食熱潮。

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▲《黑白大廚》找來100位廚師分黑白兩色展開料理競技。（圖／翻攝自微博）

而陸綜《一飯封神》找來84位小廚（黑廚）與16位大廚（白廚）展開料理競賽，評審包括謝霆鋒、「新榮記」餐飲集團創始人張勇、香港米其林一星主廚鄭永麒以及藝人李誕擔任美食評審。再加上攝影棚以黑色為主題，地面有象棋棋盤設計，大廚被安排在樓上觀看一樓黑廚比賽，首集84位黑廚要選出16人，與16位白廚展開廚藝競技。節目賽制與《黑白大廚》幾乎一模一樣，甚至參賽廚師的「性格人設」都與《黑白大廚》相似，陸網議論「真的是完完全全的黑白大廚哈哈哈，一點都不帶改的」、「估計應該是買了版權的，不然從賽制到綜藝風格都一模一樣就太說不過去了」、「真的是完全copy黑白大廚，網飛（Netflix）不發律師函嗎？」、「一飯封神完全1:1復刻黑白大廚啊」。

▲《一飯封神》攝影棚場景設計、比賽賽制、評審等都讓人聯想到《黑白大廚》。（圖／翻攝自微博）

除了節目引發抄襲質疑，謝霆鋒一身西裝筆挺擔任美食評審，與84位黑廚互動，成為節目一大看點。然而他首集用手背代替餐具試吃的動作，被質疑是否專業，另外，有參賽選手用非自製的火鍋底料來現場比賽，被他視為作弊淘汰，也引發陸網兩面看法，部分網友認為米其林餐廳都用預製高湯，完全禁用脫離現實，且質疑節目賽前沒有告知；另一派網友則認為謝霆鋒的嚴格有道理。一連串爭議也讓節目剛開播就引爆話題。

▲謝霆鋒手背嚐味道。（圖／翻攝自微博）

▲謝霆鋒淘汰選手，理由是選手用非自製火鍋底料參賽，引發議論。（圖／翻攝自微博）