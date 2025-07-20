郭書瑤抓包「丫頭偷瞄站崗警察」　害羞表情全被拍：看得超認真

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤和丫頭（詹子晴）私下有著好交情，平時經常出現在彼此的社群動態中，最近兩人相約去聽演唱會，過程中郭書瑤將她們狼狽的狀態拍成影片，沒想到卻意外捕捉到丫頭偷看警察的表情，讓她感到相當有趣。

▲郭書瑤和丫頭要去聽演唱會。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

透過郭書瑤在限動發布的影片可見到，她掌鏡錄下和丫頭走去看演唱會的過程，只見丫頭撐著雨傘，並無奈表示：「好狼狽喔！我們兩個」，後來在經過一名警察時，她先是偷看對方一眼，接著害羞地對郭書瑤大讚對方很帥，嬌羞的表情全被錄了下來。

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▲郭書瑤發現丫頭在偷看帥哥。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

值得一提的是，郭書瑤在影片中透露，原本只是想拍下兩人狼狽的模樣，沒想到卻意外捕捉到丫頭偷看警察的反應，同時也爆料，對方當時看得相當認真，甚至對這位警察的存在感到得意。為此，她表示自己也被這一幕逗得不行，笑說：「發現帥警察的反應有夠可愛，看得超認真還很得意。」

▲丫頭、郭書瑤私下有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

事實上，丫頭和郭書瑤認識14年，過去她曾透露，從來沒想過2人會變成這麼好的朋友，甚至還在鏡頭前向對方真情告白：「我希望我可以越來越厲害，以後我都會養妳，我希望我可以賺很多錢，我們以後房子可以買在旁邊當好鄰居，我希望我們可以當一輩子的好朋友。」當時郭書瑤也坦言，一直非常欣賞丫頭的開朗性格，認為即使再無聊的地方，只要有對方在，氣氛都會變得有趣而輕鬆。