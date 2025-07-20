大賣場結帳一半！　收銀員竟是「大咖男星」掀暴動

▲鼓鼓化身收銀員為顧客結帳。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

鼓鼓呂思緯今（20日）受邀出席以大賣場的顧客感恩茶會，當年他為了堅持自己的音樂夢，從學生時期就相當認真，玩音樂的同時也半工半讀，有許多打工經驗，曾做過大賣場的收銀員，他透露打工時期沒遇過奧客，大家都很有耐性的等他把錢算完並找零，最後交班清點時，把零錢排排站成為工作中最療癒的事。

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▲▼鼓鼓當年曾在大賣場打工。（圖／相信音樂提供）



在感恩茶會上，鼓鼓不僅穿著大賣場的紅背心，更別上他保留至今的員工證，現場幫幸運顧客結帳，從條碼掃描、找錢結帳到應對阿姨「亂殺價」，整場活動笑聲不斷，也讓他回憶滿滿，他笑說：「因為當時現金支付居多，當年站收銀台時，沒有一天結帳金額是對的，有時就會少一、兩塊，我也不知道為什麼。」當時白天上課，晚上打工，打工完練團、假日表演，生活忙碌且緊湊，卻也充實。

而今年2月和愛妻大元登記結婚的他，被問升格人夫後的心情？鼓鼓甜蜜笑說：「心裡很安定，還在習慣中，還沒開口講那二個字（老婆）。」也表示小倆口很常一起逛大賣場，「她比較看怎樣比較划算。」而先前F4在五月天演唱會合體復出，再度掀起一波回憶殺，MP魔幻力量也被不少粉絲敲碗合體，對此，鼓鼓則說：「未來的事很難說，但蕭秉治高雄演唱會我會去。」

