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韓網熱門／學生粉沒身分證「警察到場確認是本人」仍不給進FANCON！

記者張筱涵／綜合報導

一名韓國網友於7月19日晚間在社群平台發文描述自己參加DAY6粉絲演唱會時，因沒有帶證件而被擋在場外，即使找來警察幫忙認證是本人也沒辦法入場，甚至連小禮物也無法拿，引發廣大關注與爭議。

▲▼DAY6。（圖／翻攝自X）

▲DAY6日前在韓舉行FANCON。（圖／翻攝自X）

【警方都確認了身分還是不讓進場，DAY6粉絲演唱會現場引發爭議】

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發文者：警方確認了身分，甚至拜託工作人員讓粉絲入場，但最終仍不被允許，連入場贈品都不發

原PO發文內容：

DAY6粉絲演唱會…我之前參加過DAY6的演唱會四次，從來沒被要求過本人認證，所以這次也沒多注意就直接過來了，結果居然說這次粉絲演唱會要驗證，讓我一時愣住。我拿出學生證，但工作人員說學生證不行，我就請爸爸拍護照傳過來，結果對方說照片不行……

所以我最後去了警察局問他們能不能幫忙確認我的身分，警察人很好，陪我一起走過去，說很可惜我從外地來了卻不能進場，警察幫我做了身分確認，還向現場工作人員拜託能否讓我入場，但他們依然堅決不讓進。

當時旁邊也有其他人遇到類似情況，他們也都是學生，有的甚至跟父母一起來。學生們都哭了，父母也拜託了好幾小時，有些人還是搭飛機來的……雖然說是規定不能放行，但真的不能通融一下嗎？

有人問說能不能發個入場贈品也被拒絕，旁邊的工作人員其實也在說「就讓他們進去吧」，但那裡的兩位女性組長堅持「絕對不行」。

我去過那麼多有黃牛的演唱會，也從來沒被查驗過身分，這次居然在粉絲演唱會上這麼嚴格，真的很錯愕……以後不會再犯這種錯了，對警方真的很抱歉。

還有一位媽媽帶著女兒，媽媽用自己的帳號買票，帶著身分證和戶口謄本來，結果因為女兒沒有青少年證或護照，竟然也被拒絕入場……真的是……

▲▼韓熱門話題。（圖／翻攝自X）

▲原PO曬出票券以示自己所言不假。（圖／翻攝自X）

｜網友留言｜

1. 瘋了嗎...

2. 連警察都不信，真是傳奇。

3. 演唱會這種東西搞得太誇張了吧，真的。

4. X的…是在展示什麼國家機密嗎？

5. 為什麼他們自以為比公務人員還官方？真的很荒唐，娛樂公司真是……

6. 啊…連藝人都不喜歡了，真的夠了，應該要告他們才對，K-POP連警察都無視，這是在搞什麼？

7. 瘋了嗎？他們自以為在法律之上嗎？

8. 應該要從售票網站和經紀公司抓巨量搶票程式，怎麼都是粉絲在受苦？

9. 他們比警察還大嗎？笑死人。

10. 檢舉給消保會吧，感覺他們把欺負粉絲當樂趣。

11. 都說警察確認過了，怎麼還那樣。

12. 有帶警察來的，比那些有身分證的還更能證明自己身分吧，幹嘛這樣？

13. 有照片、寫了出生年月日的學生證都能辦銀行業務了，為什麼不行？

14. 那算什麼權力濫用？居然還想拿這當成一種權力來耍？

15. 一公諸於世就被說是造假，還一直喊著公告、罵日本站、替公司護航，這種偶像圈才永遠不會改變……到底為什麼要做到這種程度的身分確認？是什麼，當機場嗎？

16. 只能覺得荒謬，連警察都來確認了還不讓進去？這樣的公司真的太讓人厭惡了。K-POP氣勢再怎樣好，沒有粉絲也只是空殼而已，偏偏對最重要的消費者─粉絲─態度最高傲，真是讓人火大。

17. 不抓黃牛……每次只欺負粉絲，真是的哈哈哈哈哈

18. 你們該不會是覺得自己比警察還要高級吧

19. 比起黃牛票，還更嚴格對待粉絲

20. 學生證有照片、有出生年月日，這種也不認可的話，那還能接受什麼？

21. 以後不如用虹膜辨識好了

22. 真的是把演唱會當成國家機密了

23. 警察也確認了還不行，那到底要怎樣才行？DNA驗證嗎？

24. 真的笑死人…主辦單位是不是以為自己在掌控一個國家？

25. 一般觀眾參加的演唱會都沒這樣，為什麼偏偏在粉絲見面會搞這一套？真的笑死人了。花這麼多錢，卻被當成賤民對待，只有飯圈會這樣。

26. 不過是個經紀公司員工，居然比公權力還要大？這些人簡直就是無法無天啊

27. 看過這種貼文無數次了，結果什麼都沒變，脫離KPOP才是答案

28. 去抓外掛搶票的啊，幹嘛只對粉絲這樣

29. 瘋了吧？連警察都確認了還說不行是什麼意思？

30. 我也是同一間公司的歌手粉絲，我們那場也是一個個抓來對臉對身分證，稍有疑點就被拉到旁邊再確認，進場後對可疑的人還會有保安和工作人員來確認，就算應援棒已經完成綁定，他們也會以協助為由要求出示門票再確認，坐我前面的日本人就這樣被拉走後就沒再回來，檢查得讓人覺得超煩

31. 可是這樣搞，他們到底能得到什麼好處？

32. 超誇張，付錢買票了，警察也證明身份了，憑什麼你們說不能看

33. 我說過五億次了，身分確認根本不會消除高價轉票，反而讓代搶費用暴漲，只讓黃牛賺更多錢。說過好幾十次了X的，還不如不驗身分來減少黃牛受益

34. 這裡比韓國警察還高級嗎？開玩笑嗎

35. 他X的，到底還要確認幾次我就是本人？我自己花錢結果還要被氣個半死

36. 警察都確認身分了卻還說不行，這合理嗎？你們比總統還大嗎？瘋了真的。退錢加賠償吧，對未成年這樣搞更惡劣

37. 連行政機關都會接受學生證或青少年證來確認未成年身分，結果這邊居然不認？太荒謬了

38. 比機場安檢還要誇張，瘋了哈

39. 看場演唱會卻需要這種程度的身分確認，本來就不正常，最後受害的只會是消費者

40. 就算警察確認了還是不放行，這合理嗎？他們在法律之上嗎？

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韓網熱門本人認證

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