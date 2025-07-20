12歲創業當老闆！　郭靜純驕傲「兒3領域全靠自己」

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭靜純19日在粉絲專頁分享兒子馬克的暑假創業故事，引發網友熱烈關注。年僅12歲的馬克自行創辦「GlossBoss」行動汽車美容公司，不僅親自設計Logo與定價表，還挨家挨戶發傳單接案，展現驚人的行動力與企圖心。

▲▼郭靜純兒子認真洗車保養。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭靜純）



[廣告]請繼續往下閱讀...

郭靜純19日透露兒子自行創了行動洗車服務公司：「自己接案，挨家挨戶發傳單，自己行銷，謝謝所有車主的口碑相傳～生意挺不錯呢。」不過如果她去探班送水什麼的，就會被兒子驅離：「他說會影響他工作。」看著孩子這麼努力，她其實也備感驕傲：「感恩上天賜給我兩個很愛賺錢，很肯做事的小孩。」

從郭靜純貼文附圖來看，馬克的行動洗車服務範圍涵蓋加拿大溫哥華的西區與北區，提供從基本車體清洗、內外部美容到陶瓷鍍膜等服務，價目清楚透明，廣受當地車主好評。其他現場工作側拍照中可見，馬克專業使用泡沫槍、清潔劑與拋光工具，細心打理每一台愛車，展現出遠超齡的敬業態度。

▲郭靜純兒子自行創業也包含宣傳。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭靜純）



郭靜純在留言中回應網友提問時表示，馬克對清潔要求「已經到了吹毛求疵的程度」，而且現在已會戴手套操作，強調使用的耗材也是挑選最好的。她也感性寫道：「孩子有想法，只要是正確的方向，行為不能偏差、三觀正確，就讓他們自由發揮。」許多網友也留言力挺：「這樣的小孩真的沒得找」、「專業洗車架勢」、「馬克很棒，媽媽教得好」，對馬克的努力與家教給予高度肯定。

▲郭靜純為兒子驕傲。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭靜純）