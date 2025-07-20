零團購業配也賺翻！韓懸疑女王吸257萬訂閱　砸3億買江南豪宅

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名YouTuber Diva Jessica近日再次引發話題，不是因為爭議，而是她「無廣告也能成功」的傳奇事蹟。韓國網友在論壇「theqoo」熱烈討論，驚嘆她多年來幾乎不靠任何產品置入或背後廣告，單靠影片本身的點閱流量與內容魅力，就締造出堅強的成績，堪稱是「自力更生」的典範。

▲Diva Jessica。（圖／翻攝自Instagram／deeva_jessica）



貼文提到，Diva Jessica的頻道幾乎沒有任何產品廣告紀錄，專注於神秘事件、未解懸案、真實犯罪等題材，以高度吸引力的敘事風格圈粉無數，許多網友留言表示「她真的是我的飯友兼作業夥伴」、「能不靠廣告就經營這麼久，太了不起了」、「連協助剪輯影片的副頻道都在經營，真的很棒」，也有網友指出，儘管她早期曾短暫接過電影類型的合作，但後續便幾乎不見商業置入，反映出她對頻道調性的高度堅持。

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留言中更不乏長期粉絲力挺「我從10年前就開始看了」、「她說話方式超有吸引力」、「每天都會上傳影片，認真程度像頭牛」、「洗碗、通勤都要聽她的影片才安心」、「雖然沒訂閱，但影片已經都重看很多次」。也有網友感嘆演算法未曾推薦過她的影片，反而讓人更佩服她靠內容本身累積的高人氣。

Diva Jessica自2013年起活躍於線上平台，並於2014年創立JBS E&M，經營內容創作者管理公司。她所經營的YouTube頻道目前已累積逾257萬名訂閱者，憑藉《神秘周六》（週六神秘）與《週五事件檔案》（）等代表系列，穩居韓國頂尖懸疑系創作者之一。如今更傳出她斥資韓幣128億元（約台幣3億元）在江南置產，成為地標級建築的屋主，也讓這位女力創作者的故事再添傳奇一筆。