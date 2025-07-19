佘詩曼喜曬乾女兒　「女大十八變」對比照曝光美到網敲碗出道

記者劉宛欣／綜合報導

香港視后佘詩曼因為出演《延禧攻略》繼后一角打開華語圈知名度，私下的她出了名地疼愛小孩，曾透露自己認了十幾個乾兒子、乾女兒，每到過年包紅包時都非常大方。儘管近期正忙於拍攝新劇《新聞女王2》，她仍抽空與其中一個從海外放假回香港的女兒聚餐，並在社群上分享兩人的合照，讓粉絲直呼溫馨感人。

▲佘詩曼曬出與乾女兒的合照。（圖／翻攝自佘詩曼IG）

佘詩曼與乾女兒的感情十分深厚，去年與今年2月分別分享了與乾女兒的合影，甚至曬出十年前親自去學校接對方放學的照片，還開心回憶說：「還記得十年前某天，突發奇想想給她驚喜，就跑去接她放學，她開心得不得了～一轉眼她已經這麼大了！」

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▲佘詩曼乾女兒女大十八變。（圖／翻攝自佘詩曼IG）

從最新的合照中可以看到，乾女兒不僅五官精緻、氣質出眾，穿著打扮也非常有時尚感。由原本的黑色長髮變成金色及肩短髮，再配上清新自然的妝容，氣質中多了幾分成熟與自信。佘詩曼笑說：「我這個乾媽真的太誇張了，人家放假回來一兩個月了，我們一直抽不出時間見面，昨晚終於擠出時間吃了頓飯！」並直呼：「幾個月沒見，乾女兒又變了樣，真的是女大十八變！」

即使工作行程滿檔，佘詩曼對乾女兒的關懷始終如一，這份真摯的情感也再次展現她戲裡戲外同樣溫柔有愛的一面，獲得許多網友的讚賞，乾女兒的高顏值也被敲碗原地出道。