直擊／才被爆情變　米可白看演唱會「孫綻又神隱」親曝真相！

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐今（19日）在Legacy TERA開唱，舉辦「嵐趴踢」，包括米可白、薔薔、方文山等人都被目擊現身看演出。不過米可白今天是和經紀人一起到場，身邊不見男友孫綻，由於4月小倆口才被爆出疑似進入冷靜期，今天孫綻又沒在她身邊，對此米可白表示，孫綻今天是因為工作沒辦法前來，但否認情變，「沒有啊，一直都沒有什麼分歧。」

▲米可白看温嵐演唱會。（圖／記者蔡琛儀攝）

由於七夕情人節也快要到來，米可白被問情人節是否會有打算要進入下一個階段，笑說還沒有，「現在最重要就是想說好好的把錢錢（愛犬）的事情先處理好。」

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米可白的愛犬錢錢本月初病逝，她坦言至今還沒有完全走出愛犬離世的傷痛，也一直沒有夢到錢錢，「我在想牠應該已經過彩虹橋了，就沒夢到牠，我每天晚上都一直說：『你趕快來我的夢，你趕快來我的夢。』然後牠也在忙吧，可能在草地上玩，或是跟很多好朋友玩，就還沒有來。」

▲薔薔火辣來看温嵐演唱會。（圖／記者蔡琛儀攝）

現在米可白回到家，還是會習慣性喊錢錢的名字，「就會一直想像說牠在身邊的感覺，但也不能一直用這種方式，因為怕說我一直想牠，牠放不下、走不掉這樣子，就一直跟自己說牠會過得很好、很棒，然後也希望牠可以回到我身邊這樣子。」也說可能等下看演唱會會勾動淚腺噴淚。