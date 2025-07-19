直擊／蔡依林真的來了！現身LE SSERAFIM演唱會　世紀合體萬人瘋掉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團LE SSERAFIM於19、20日兩天在林口體育館開唱，演唱會來到第一天，5人帶來精彩演出，稱讚粉絲反應超熱情，她們難得來到台灣開唱，趁著行程空檔期間前往九份逛街，但更令粉絲驚訝的是，天后蔡依林竟現身台下觀賞演唱會，她親切地放送愛心，全場尖叫聲掀頂。

▲ LE SSERAFIM在台開唱。（圖／讀者提供）



LE SSERAFIM過去曾在官方IG上驚喜挑戰天后蔡依林（Jolin ）新歌〈Pleasure〉舞蹈的影片，影片上線4小時，已經吸引超過10萬人按讚，107萬次觀看，顯見天后與南韓女子天團的聯動威力，也讓許多粉絲許願看到Jolin與LE SSERAFIM能合作一起跳舞，也有網友猜測雙方未來有合作單曲。

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▲蔡依林真的來了，現身LE SSERAFIM演唱會。（圖／讀者提供）



事隔不過10天，沒想到，蔡依林驚喜現身LE SSERAFIM演唱會，她穿著細肩背心，面對鏡頭大方打招呼，更放送飛吻示愛，全場看到天后現身都相當驚訝，萬人熱烈尖叫聲幾乎掀頂。

LE SSERAFIM此時也隔空示愛「我們也是蔡依林的大粉絲」，互相加油打氣，希望粉絲也多多支持這次她們的新歌。接著，她們帶來歌曲〈日不落〉致敬蔡依林，並表示「非常喜歡這首歌」。