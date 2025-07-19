《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓第4屆青龍系列大獎昨（18日）發生意外插曲，在頒發人氣獎時，男星李濬榮誤將得主李浚赫的名字聽成自己，上台後才發現是烏龍一場，引發全場歡笑。然而典禮結束後，負責公佈得獎者的主持人全炫茂，卻遭部份網友認為是害李濬榮失誤的人，湧入他的IG要求他道歉，引發關注。

▲李濬榮（左）與主持人全炫茂。（圖／翻攝自KBS）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲人氣獎得主李浚赫。（圖／翻攝自KBS）



昨晚李濬榮發現失誤後相當慌張，衝下台親自將獎項遞給李浚赫致歉，並送上擁抱祝賀對方，擔任主持人的全炫茂也幫忙打圓場，表示是自己發音不標準。事後李濬榮透過IG，再次向李浚赫及其粉絲道歉，身為前輩的李浚赫也隔空暖心回應，自曝過去也曾在AAA頒獎典禮上有相同失誤，要對方別太介意，雙方更約好有空一起吃飯，互動十分友好。

▲李濬榮失誤後相當害羞。（圖／翻攝自KBS）



▲李濬榮透過IG道歉，李浚赫也暖心回應。（圖／翻攝自IG／real_2junyoung）



不料典禮結束後，全炫茂的IG遭到洗版，有大量外國網友以英文寫下：「Apologize to Lee JunYoung.（向李濬榮道歉）」許多南韓網友見狀則出面為全炫茂說話：「他的發音很正確」、「他以前是主播欸」、「鏡頭導演第一時間也拍向李浚赫」、「全炫茂拿自己的發音問題來打圓場，應該要感謝他，為什麼罵他呢」、「李濬榮跟李浚赫都一笑置之，為什麼你們要大驚小怪呢」。