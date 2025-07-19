韓36歲歌手結婚「卻被罵已婚真幻滅」！　正面槓上酸民

記者張筱涵／綜合報導

韓國創作歌手Jukjae（적재）近日公開和KARA許齡智姊姊許松妍結婚的喜訊，卻遭遇部分網友的不理性攻擊。面對網友針對其婚姻身份的惡意留言，他罕見正面回擊：「你才敗好感，顧好你自己的人生吧」，言詞犀利，毫不退讓。

▲Jukjae和許松妍日前宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／jungjukjae、songyeonhur）



Jukjae於7月16日透過Instagram分享與愛犬的合照，畫面中展現溫馨日常，未料卻遭部分網友留言批評「真的幻滅，已婚男創作歌手」，對此，他第一時間就回應「你更令人幻滅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，該網友並沒有停止留言，繼續回「是啊～別跟別人在背後說壞話，好好反省你自己吧，有婦之夫Jukjae啊」，被回「你在講你自己嗎？好好反省你自己的人生吧」後，他仍持續回應「時間過去就會知道了，已婚男創作歌手的未來，像你這種完全不顧粉絲的人就該懂，選擇離開的粉絲有多可怕，未來就以已婚男身分好好過活吧你，就是只對你這樣，現在退票也很多吧，已婚男Jukjae啊」。

Jukjae面對連續的謾罵僅簡單回「謝謝你關心我，謝謝，我會好好過生活的」。網友們得知這件事情後，都感到相當傻眼，「幻滅的話脫飯就好了，為什麼要去罵人啊」、「結婚跟創作歌手有什麼關係？真無聊」、「自己在那邊當女友粉，因為忌妒才這樣的吧」、「創作歌手裡面結婚的人很多欸，幹嘛啊」、「還以為怎麼了，結果只是因為他結婚了就這樣」。