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峮峮有人約不出門想領養小孩　廣告代言破十支收入達千萬

記者葉文正／台北報導

兄弟象PS女孩峮峮今天擔任運彩協進會的代言人，心情很激昂，很開心，擔任啦啦隊這些年間，看到運彩跟職業賽事很緊密，自己很榮幸，身邊好友都有去買過，很多朋友有買，我不是很了解執行過程，代言關係，每一筆投注都有12趴支持公益。

▲▼運彩協進會年度代言人峮峮發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲運彩協進會年度代言人峮峮(左)現場熱舞。（圖／記者李毓康攝）

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峮峮今年接下不少代言，內衣、諾貝爾等品項目前就有六到七個代言，若加上下半年，應該會破十，若以每支百萬來估算，年收推估應該可以破千萬元。

▲▼運彩協進會年度代言人峮峮發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲妮可(左起)跟峮峮還有貴貴熱情跳舞。（圖／記者李毓康攝）

而峮峮之前被發現七月應援班表全無，今天她也解釋：「的確有放假，當時主場比較少，應援就排得比較少，消失一個月，希望都躺在家裡，況且目前女孩們有33個隊員，排班很棘手，還要排舞，連續比賽舞蹈都很要求，人數換來換去造成排班的麻煩。

▲▼運彩協進會年度代言人峮峮發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲峮峮坦承曾想領養小孩。（圖／記者李毓康攝）

她也說我不會引退，但希望球團盡量排多一點人上場，原本排12人，現在16人，也有遇到延賽，洲際連兩天都沒打，時間就消耗掉了，今天明星賽也沒有去，但我很期待。

▲▼運彩協進會年度代言人峮峮發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲峮峮稱沒有想引退的意思。（圖／記者李毓康攝）

峮峮受訪時曾表示，有小孩不一定要有另一半，希望可以領養小孩，今天她也說：「那時是想說可以造福無人照顧的小朋友，還有身邊有很多朋友已經進入媽媽的身分，像鬼鬼當媽後就差蠻多的，感受的到她的玩心變比較少，責任感要非常大，但我現在是還沒有準備好。」

峮峮表示，有人要介紹約會對象，她表示：「我覺得出門好累啊，也懶得化妝跟洗頭，經紀人要我出去，但在家玩貓很開心，不出門經紀人反而很擔心。」

至於未來要跳到幾歲，峮峮則說體力看上球團能不能接受，自己能不能跟得上，自己也很喜歡這個環境，「目前我還是非常想要留在球場上，有的人會膝蓋不好，例如君白膝蓋已經不好，是因為她從小學芭蕾消耗比較大，我是有時候會很累而已，現在身體都還OK。」

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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