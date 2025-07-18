快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明

記者吳睿慈／綜合報導

第4屆青龍系列大獎於18日登場，本頒獎典禮選出OTT平台上的各類影視作品，成為影視圈重要的盛典。朱智勛以戲劇《外傷重症中心》拿下視帝寶座，演員IU以戲劇《苦盡柑來遇見你》奪下視后，她一聽到自己的名字當場哭出來，連發表感言都在發抖，情緒很激動。

IU在戲劇《苦盡柑來遇見你》裡一人分飾兩角，她的精湛演技奪下視后，當場在台下哭出來，直到上台聲音都在發抖，「大家好，我是在《苦盡柑來遇見你》裡飾演愛純、金明的IU」。

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▲IU發表感言時聲音在發抖，「謝謝世上所有的愛純與金明」。（圖／翻攝自KBS）



IU感性說道：「真的很感謝，我收到《苦盡柑來遇見你》劇本時，拍攝時、播出時，不論是到現在，還是直到未來都這部戲劇是我能夠一直很驕傲炫耀的作品，我很榮幸可以加入《苦盡柑來遇見你》。」感謝著所有工作人員包含編劇、導演等。

▲朱智勛以戲劇《外傷重症中心》拿下視帝寶座 。（圖／翻攝自KBS）



劇裡一人分飾兩角，IU最後致謝：「在這個總是強迫人模糊地活著的世界裡，我要向那些比任何人都清晰地活出自己人生的所有愛順們，以及在世界各地堅定地種下並培育自己渴望的所有金明們，獻上我的敬意與感謝。」朱智勛以戲劇《外傷重症中心》拿下視帝寶座，他也向辛苦的劇組人員道上謝意，場面溫馨。