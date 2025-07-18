韓大咖製作人遭傳涉性交易被開除！認「有嚴重憂鬱症」首發聲還原真相

記者黃皓瑋／綜合報導

45歲的南韓男星MC夢（MC몽），是知名饒舌歌手兼音樂製作人，上個月他遭猜測因涉及性交易，被任職的公司「One Hundred Label」開鍘，引發討論。然而昨（17日）他首度對此做出回應，證實自己罹患了嚴重憂鬱症，並且為了出國留學而辭去職務，破除外界的不實揣測。

▲MC夢首度回應「遭公司開除」的傳聞。（圖／翻攝自MC夢IG）



綜合外媒報導，近期將個人社群平台轉為非公開的MC夢，昨日發文吐露近況，坦言自己有嚴重的憂鬱症，再加上近期動了1次手術，身體狀況已經讓他無法再繼續創作音樂。他也表示為了讓自己恢復健康，繼續在音樂領域努力，他決定辭去現有的工作，出國留學充實自己。至於先前遭傳涉及性交易被開除，他也向粉絲喊話：「不必關注那些像流言般四處流傳的故事。」

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其實，MC夢的性交易傳聞，起源於One Hundred Label旗下男團The Boyz前成員周鶴年，遭爆料私會AV女優明日花綺羅一事。當時周鶴年遭懷疑涉及性交易，有業界人士更加碼爆料：「公司旗下的製作人也因涉及性交易，目前被排除在公司業務之外。」

▲周鶴年遭捲入性交易風波，但他數度堅決否認並喊冤。（圖／翻攝自周鶴年IG）



然而，One Hundred Label在上月13日，正好宣佈MC夢因個人因素，被排除於公司業務之外，消息一出掀起外界揣測，再加上MC夢當時並未出面多做解釋，甚至把自己的IG轉為非公開帳號，使得傳聞一度越演越烈。

值得注意的是，有關周鶴年遭爆料私會明日花綺羅、涉及性交易一事，男女雙方都發出聲明，嚴正否認爆料內容。周鶴年更多次發長文正面對決，直言：「如果有我性交易證據就拿出來。」同時他也對公司將他退團、求償20億韓元（約台幣4224萬元）的處置，以及部份媒體的惡意報導表示不滿，強調會採取法律行動捍衛清白。