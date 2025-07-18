甄妮英國搭機行李箱LV全遭竊！　把手「紅布條」惹禍：暗示隨便偷

記者顧齊祐／綜合報導

資深歌后甄妮近日從英國倫敦搭乘國籍航空返家，卻在回到家後驚訝發現托運的行李箱遭竊，箱內多件貴重物品不翼而飛，損失金額遠超過來回機票費用，讓她既憤怒又無奈。並在社群平台分享此次經歷，呼籲網友們要多加注意。

▲甄妮從英國搭機返家，行李箱內的貴重物品全遭竊。（圖／翻攝自Facebook／甄妮）



甄妮透露，失竊物品包含今年冬季新購的LV大衣和最新款包包，價值高昂，遠超過此次來回機票的費用。然而，當她詢問航空公司處理事宜時，對方卻回覆：「請查看華航官網，貴重物品隨身攜帶若丟失，華航不負責。」她在查看完後，憤怒地表示：「看了結論～瞎，都是客人的錯，上機前先上課，受教了。」而她事後也已向英國警方報案，航空公司也承諾展開調查。

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▲甄妮行李箱內的LV大衣和新款包包都被盜走，損失慘重。（圖／翻攝自Facebook／甄妮）



甄妮在貼文中分享了行李箱照片，箱上掛著「Priority（優先）」紅色標籤，原本象徵優先處理與頭等艙待遇，卻成了遭盜竊的因素，她反省：「以後千萬別再掛上這個紅字了，此地無銀三百兩。」她認為這標籤彷彿向不法分子明示箱內有貴重物品，並補充：「Priority紅條綁在箱上，告訴你優先處理，頭等的，並暗示請打開隨便偷。」

▲甄妮提醒民眾，以後行李箱不要掛「Priority」的標籤。（圖／翻攝自Facebook／甄妮）

這次突如其來的經歷，讓甄妮感到心痛又憤怒，她表示：「開開心心的出門旅遊，無非就是想吃吃好的，買買心頭好，東張西望增長見識。多麽平常的一件事，卻碰到不肖業者和不肖份子惡意破壞，倒胃口！」儘管如此，她仍堅持捍衛自己的權利，強調會追究到底，「不管結果是好是壞，我是一定要看到成績的！加油！」

▲甄妮強調會追究到底。（圖／翻攝自Facebook／甄妮）