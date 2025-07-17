《不良笑花》CP合體！　「潘瑋柏同框楊丞琳」勾回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

歌手潘瑋柏、楊丞琳認識多年，私下有著好交情，過去還因出演偶像劇《不良笑花》組成CP而圈粉不少人。然而，近年潘瑋柏的身材外型受到外界討論及關注，今（17）日他在IG曬出與楊丞琳的同框近照，只見他臉型明顯變瘦，兩人凍齡的模樣曝光後，立刻讓不少粉絲掀起回憶殺。

▲潘瑋柏PO出楊丞琳合照。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



透過潘瑋柏分享的合照可見到，他穿著一件黑色上衣，頭上戴著一頂黑色的棒球帽，伸出左手在下巴比出V字手勢，眼神看向鏡頭，露出燦笑的俏皮表情，並在文中寫下「童顏與巨嬰」的註解。一旁掌鏡自拍的楊丞琳，以清新俐落的短髮造型亮相，只見她瀏海整齊地修剪至眉上，穿著一件白色襯衫、領口微開，搭配星星造型的耳環，整體造型帶有俏皮感，且同樣對鏡頭露出甜美笑容。

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▲潘瑋柏與楊丞琳有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



貼文及照片曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖按讚，不少人留言直呼「是小花和唐門耶！」、「夢回不良笑花時期了！」這張合照也讓部分網友驚呼，時間彷彿停滯，一位網友寫道「根本沒變啊」，感嘆兩人凍齡有成，還有網友幽默補充「下顎線還在」，紛紛對潘瑋柏的外貌維持給予肯定。掀起不小討論。