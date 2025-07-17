柳承龍找「圈內侄子」泡澡：什麼都看光了　大手筆請客靈魂伴侶

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+最新冒險動作韓劇《下流大盜》16日一口氣上線前三集，由柳承龍、梁世宗、林秀晶領銜主演，豪華卡司陣容讓韓媒大讚是「韓國國寶級演員的表演盛宴」。劇中，柳承龍、梁世宗飾演叔侄，兩人建立起深厚感情，甚至相約泡澡堂，笑認「沒錯，我們彼此什麼都看過了」。

▲▼柳承龍與梁世宗因戲結緣成叔侄。（圖／Disney+提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《下流大盜》故事設定於1977年，以一艘沉沒在外海的古代寶船為開端，講述叔侄檔吳寬石與吳熙東聽聞寶藏傳聞後，決定南下木浦展開奪寶行動，卻在啟程前就捲入黑幫與海上勢力的雙重威脅。飾演叔叔寬石的柳承龍不但是《下流大盜》原作漫畫作者的粉絲，更是導演姜侖成的死忠觀眾，真情告白「去年導演的《地下菁英》我可是每週三都準時追更！」甚至主動在Facebook私訊導演表達喜愛，兩人也就此結緣。這次能出演《下流大盜》，柳承龍感動直呼：「簡直像作夢一樣，根本沒理由拒絕！」

▲▼柳承龍大手筆請客梁世宗。（圖／Disney+提供）



梁世宗在劇中飾演侄子熙東，從《我的女神室友斗娜》裡的暖男大學生，到《下流大盜》裡滿口標準方言的草根痞子，角色跨度之大讓網友驚呼「根本判若兩人」，叔侄檔在戲裡鬥智鬥狠、戲外卻情同父子。兩人日前登上廣播節目為戲宣傳，分享為了培養感情，他們曾一起挑戰走完近100公里的濟州島偶來小路，柳承龍認為一起走路是能建立深厚感情的方式之一，開玩笑表示「其實原本是想透過這樣的旅程更親近，但誰知道梁世宗一開始就戴著耳機自己走掉了。」

除了拍戲，兩人也一起看了許多表演、展覽、吃美食等，而這些活動全都是柳承龍大手筆請客。梁世宗加碼透露兩人還相約泡澡堂，笑認「沒錯！我們彼此什麼都看過了」，更大讚柳承龍是「像靈魂伴侶一樣的存在」，總是不吝分享人生建議。戲劇《下流大盜》全劇11集，每週三固定於Disney+更新。