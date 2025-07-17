F4朱孝天談大S哭了！直播賣汪小菲酸辣粉…嗆酸民：不然孩子誰照顧

記者陳芊秀／綜合報導

天團五月天大巨蛋演唱會促成經典「F4」再度合體，其中朱孝天近年轉戰直播帶貨，他近日直播談合體關鍵，昨日（16）直播談大S時哽咽落淚，提到自己賣汪小菲品牌的酸辣粉挨罵，為此反問：「我為什麼不能賣？」

▲F4在五月天演唱會世紀合體，引發熱烈迴響。（圖／相信音樂提供）

朱孝天直播中突然哽咽落淚，回憶大S對F4四位成員生命的深刻影響。他表示：「她是貫穿我們四個人生命中的一個女孩子，在我們年輕的時候，都用過自己的方式愛過她。」而他接著談到最近被很多人罵，挨罵不該賣汪小菲品牌的酸辣粉，對此面對鏡頭直說：「我為什麼不能賣？」他邊擦眼淚邊說：「我說實在話，我真的希望汪小菲賺很多很多錢，不然兩個孩子誰照顧？」

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▲朱孝天談大S哭了。（圖／翻攝自抖音）



這段直播引發陸網討論。由於汪小菲與張蘭年初遭平台無限期封號，因提及「借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情」，同時也遭陸網批評吃人血饅頭，兩人帳號遭禁，如今直播帶貨靠品牌官方帳號，重新出發。朱孝天直播談及大S，部分網友質疑不該賣汪小菲品牌的商品，形同「吃人血饅頭」，還有人挖出他2月直播回應「不想吃人血饅頭」，對這次言論認為立場矛盾。

▲朱孝天近年轉戰直播帶貨，因為賣汪小菲品牌酸辣粉，被陸網批評。（圖／翻攝自抖音）

另外一派網友認為朱孝天觀念正確，「朱孝天真的說很多大實話，很真的一個人，也不做作，也不假，是怎麽樣就是怎麽樣也不夠多去解釋」、「我覺得誰都會犯錯，朱孝天挺好的挺真實的」。