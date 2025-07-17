賈靜雯基因太強！8歲BO妞「抽高長出鉛筆腿」梧桐妹暑假被拍陪玩咘咘

記者潘慧中／綜合報導

20歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，不時會和粉絲交流生活點滴。她近日便在社群網站上傳了與家人們一起過暑假的照片，其中她和小妹BO妞的鉛筆腿可說是遺傳了媽媽的好基因！

▲梧桐妹同框BO妞秀鉛筆腿。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



賈靜雯近日在Instagram限時動態開心寫下「我的暑假來了，享受我的少女時代」，原來是和3個女兒一起到沙灘遊玩啦！照片中，可以看到她穿著深色T恤，戴上綠色編織草帽，既可防曬又有造型感。

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▲▼賈靜雯正陪女兒們過暑假。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia、angelsun619）



除此之外，還能看到BO妞穿著亮橘色無袖洋裝，俐落有精神，咬著餅乾的咘咘是身穿粉紅泳衣上衣，梧桐妹則穿著黑色無袖背心和牛仔短褲，散發出陽光青春的氛圍。

▲▼梧桐妹和BO妞都遺傳了賈靜雯的鉛筆腿基因。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



格外引起討論的是，8歲BO妞換了一件連身泳裝，秀出筆直長腿；梧桐妹則是換穿白色長袖短版罩衫，搭配紅色運動風短褲，同樣自信展現勻稱雙腿，姊妹倆的比例都相當修長。