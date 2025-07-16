本土劇娜美自爆遭2騷擾！男星摳手心暗示　導演嗆她「很久沒被撞？」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星張家瑋過去以飾演惡女出名，還一度有「本土劇娜美」的封號。她近日在節目中談及過去拍戲時的尷尬經歷，透露曾在工作現場遇到讓自己感到不適的舉動，而且一個是男星、一個是導演。

▲張家瑋有「本土劇娜美」的封號。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋 Winnie）

張家瑋在《阿姐萬歲》14日播出的節目中提到，她有次在拍攝一場「向老大借錢」的戲份中，劇情講述她以美色周旋、被老大「吃豆腐」的情節。在正式拍攝前，對手男演員在妝髮區要她伸出手，她原以為對方是要先排戲，沒想到，男方竟突然摳她的手心，並說：「妳的手真的滿嫩的，平常有在保養喔。」她坦言當下很不舒服，但為了不影響拍攝進度，只能壓抑情緒，選擇禮貌回應。

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▲▼張家瑋曾被對手男演員摳手心暗示。（圖／翻攝自YouTube／阿姐萬歲）

此外，張家瑋透露自己也曾遭導演「語言暴力騷擾」。她透露，當時有對手戲的前輩身體很不好，還拄著拐杖，劇情安排兩人在轉角不期而遇並發生碰撞。考量對方的身體狀況，張家瑋特意放輕力道，但前後試了三次，仍被導演嫌「力道不夠」。

導演當場情緒激動，要求她「再撞大力一點」，認為畫面中兩人若沒有足夠的衝擊力，將無法呈現「不期而遇」的張力。張家瑋只好配合，第四次拍攝時試圖控制畫面節奏與走位，但前輩反彈時仍未達導演預期效果，沒想到導演竟用台語破口大罵：「張家瑋，妳是很久沒被撞了嗎？妳如果不撞大力一點，我等一下就撞妳啦！」

▲▼張家瑋被導演用粗魯的語句辱罵。（圖／翻攝自YouTube／阿姐萬歲）

張家瑋指出，她當下因為壓力很大，沒有多想，事後才發現導演的話語中夾帶著性暗示雙關語，她也為此在家崩潰大哭，覺得對方說話非常難聽，是不應該出現的粗魯舉動。