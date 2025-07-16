AV女優葵伊吹來台「難忘SUKIYA」！　曝跟日本不同：吃了還想再吃

記者顧齊祐／綜合報導

日本AV女優葵伊吹（葵いぶき）日前來台，完成了為期三天的攝影會活動，行程雖然緊湊，身體還一度不適，她仍透過社群平台熱情分享此行的感動與回憶。不僅感謝粉絲的支持，透露自己對台灣的深厚喜愛，還公開了最愛的台灣美食，引發粉絲熱議。

▲葵伊吹日前來台參加攝影會活動。（圖／翻攝自X／葵いぶき）



葵伊吹結束台灣行程後，隨即在社群平台X（前Twitter）上發文，感謝台灣粉絲的熱情支持。她寫道：「謝謝大家這三天在台灣的陪伴，能和大家一起分享這麼美好的回憶，我真的很幸福。」同時，她也坦承因身體不適影響到活動流程，並向粉絲致歉。同時，她也流露出對台灣的喜愛，直言：「期待下次再見到大家！最愛你們了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葵伊吹在社群平台發文，感謝粉絲的支持。（圖／翻攝自X／葵いぶき）



此外，葵伊吹也接受了AV達人一劍浣春秋的訪問，並對台灣的美食也讚不絕口，其中，她特別提到連鎖丼飯品牌「すき家（SUKIYA）」的牛丼，直言台灣分店的口味與日本有所不同，甚至更符合她的喜好。她笑說：「台灣的すき家（SUKIYA）有一股日本沒有的甜味，她很喜歡，吃了還想再吃。」

▲葵伊吹透露，最喜歡吃台灣「SUKIYA」的牛丼。（圖／翻攝自X／葵いぶき）