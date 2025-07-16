暖心！車銀優倒數12天入伍　「2影劇＋新歌」全備好：想留快樂記憶

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣男星車銀優將於7月28日以陸軍軍樂隊身分入伍，然而在倒數入營前，他不僅行程滿檔，還積極籌備全新個人專輯，展現「全力以赴、無縫接棒」的敬業精神。

▲車銀優倒數12天入伍。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



所屬公司Fantagio於16日向韓媒表示，車銀優目前正在準備個人專輯，並透露：「目前發行時間仍在協調中。」據悉，專輯已完成MV拍攝，有望成為他入伍期間撫慰粉絲思念的暖心作品。事實上，他日前已在粉絲見面會中搶先曝光了未公開新曲舞台，掀起現場熱烈反應。

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在此之前，車銀優已於7月12日於首爾慶熙大學和平殿堂舉辦粉絲見面會《THE ROYAL》，並於7月15日移師日本東京有明體育館，與當地粉絲共度溫馨時光。他身穿王子造型登場，以「帝國主題」展開互動遊戲、語言挑戰與個人演出等多樣化節目，並以ASMR朗讀個人歌曲〈你和我兩個人〉的歌詞，展現誠意滿滿的告別演出。他在台上感性表示：「我想留下快樂的記憶，也希望以健康幸福的狀態回來與大家再見。」

除了音樂，車銀優亦有多部影視作品蓄勢待發。像是影集《The Wonderfuls》與電影《First Ride》皆預計在他入伍後上映，而近期推出的《車銀優VR演唱會：MEMORIES》也讓粉絲能以沉浸式方式回顧他的舞台魅力，上月也剛結束ASTRO韓日巡演《The 4th ASTROAD [Stargraphy]》以及《THE ROYAL》系列活動。