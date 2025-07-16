晚安小雞再爆惡行「欠千萬貨款反寄信嗆聲」！　受害廠商賣房求生

▲「晚安小雞」陳能釧去年2月才在柬埔寨觸法入監服刑，近期又爆出積欠千萬元貨款。（圖／翻攝自柬中時報）

圖文／CTWANT

曾因涉柬埔寨假直播案遭逮的網紅「晚安小雞」陳能釧，近日再爆出與保健品業者的金錢糾紛。頂極生技公司陳姓女負責人控訴，陳能釧透過代理商永福國際公司向其大量進貨，但在拿到商品後卻跳票不付貨款，積欠款項超過1千多萬元。更誇張的是，永福國際也遭控欠款逾千萬元，改由昊橋公司簽訂還款協議，僅支付兩期款項後，竟反寄來存證信函，疑似企圖轉為加害人反控，連正在柬埔寨坐牢的陳能釧也跨海寄信嗆聲，讓受害業者氣憤難平。

台灣網紅「晚安小雞」因去年自導自演遭柬埔寨詐騙集團囚禁事件，被當地法院判刑兩年，目前仍在服刑中。日前他透過社群分享一封手寫家書，報平安並透露獄中生活點滴。他以輕鬆自嘲的語氣描述自己迎來第二個牢裡生日，稱這段經歷彷彿是一場「特別版實境秀」。信中也提到，目前距離出獄還有約八個月，他在獄中與來自不同背景的獄友互動頻繁，當談及過去職業時，他笑稱自己是「直播、洗澡、撿紅包的網紅」，甚至自我調侃：「別人荒野求生三個月，我直接來坐牢兩年」，不料現人還在牢裡就又爆出醜聞。

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頂極生技公司負責人陳女表示，永福國際公司與其簽定代理商合約，將保健食品銷售給永福後，永福再轉售給直播主銷售，從中賺取價差牟利。不料拿到貨後卻耍賴不付貨款。據了解，永福與昊橋公司的實際負責人都是網紅「傑哥（陳韋志）」，兩家公司代表人分別為其母親陳鴻瑛及胞弟陳韋男。

▲「傑哥」陳韋志（右）與胞弟陳韋男遭生技廠商控訴，拿到貨卻拒付款，約定分期償還僅付兩期就跳票。（圖／翻攝自臉書）

陳女表示，永福前年跟她進了市值約2、3千萬元的各式保健食品，原計畫轉售給多位直播主銷售，不料去年二月爆出晚安小雞遭逮消息，販售計畫也因此面臨變故，貨源滯銷才衍伸出後續無法還款的問題。為使交易順利進行，陳女與昊橋、晚安小雞的禾穗公司（公司代表人為晚安小雞的太太范芮瑀）於今年2、3月進行三方協談，取得1500萬貨款歸昊橋、1250萬貨款歸禾穗負責的共識。

頂極生技依約出貨，但陳能釧卻未依約支付貨項、欠了1250萬元，人在獄裡竟然還寄信給陳女，信中寫道「我連一毛都不可能給妳」，甚至揶揄對方「老人癡呆，忘記回家的路」，行徑相當惡劣。陳女氣憤說：「倒我1250萬元的帳還公然對我叫囂，無法想像人性有多險惡。」

據指出，晚安小雞人雖在柬埔寨服刑，每月的生活費竟高達1.8萬美金（約新台幣50餘萬），其另一半范芮瑀還有餘裕出國吃喝玩樂，足見其跟本就沒有資金短缺問題，不免讓外界質疑根本不是「沒錢還」，而是蓄意倒帳並轉嫁責任。

陳女表示，由於這筆帳款佔公司現金流相當比重，連續跳票導致資金嚴重吃緊，「我賣了房子，公司還快倒，現在連老父親住安養中心的錢都付不出來。」目前該公司已委任律師提告，並強調已保留完整對話、帳款明細與分期協議內容作為證據，也呼籲其他業者提高警覺勿成為下個受害者。

▲陳女因拿不回兩千餘萬貨款導致公司周轉出問題，被迫賣掉台南房產填補資金缺口。（圖／讀者提供）

本刊致電永福與昊橋公司實際負責人陳韋志，陳表示確實有簽訂協議書，前兩期按約繳款，到第三期時因對方未按時出貨、偽造庫存表等情形才沒付款。陳韋志強調目前已委由律師提出違約、背信、偽造文書告訴，希望司法給予公正裁判，保障其合法權益。至於禾穗公司，本刊致電詢問時由陳姓員工接聽，對方表示需呈報主管後再回電，惟截至截稿前尚未收到回應。

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