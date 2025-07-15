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「義渠王」高雲翔前妻董璇宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星董璇在2018年為當時的丈夫高晟暉（高雲翔）奔波打官司，兩人最終於2019年結束八年婚姻。而繼高晟暉在去年尋得第二春後，董璇也於15日在綜藝節目《姐姐當家》的媒體看片會上，宣布了再婚消息，對象為小她9歲的實力派演員張維伊。

▲▼「義渠王」高雲翔前妻董璇宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星。（圖／緯來育樂提供、翻攝自董璇微博）

▲高晟暉和董璇在2019年離婚。（圖／緯來育樂提供、翻攝自董璇微博）

董璇坦言，她原本與好友約定「只戀愛不結婚」，但遇到張維伊後，認為對方是能共同承擔生活的人，改變了自己對感情的看法，好友佟麗婭更笑稱：「本來水泥封心，現在又相信愛情了。」據悉，董璇和張維伊的婚禮已於6月21日在男方的山西老家低調舉行。

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▲▼「義渠王」高雲翔前妻董璇宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星。（圖／翻攝自微博）

▲張維伊和董璇已低調完婚。（圖／翻攝自微博）

董璇在2018年曾為高晟暉捲入性侵案奔波，忍受背叛感救夫，雖然男方最後獲判罪名皆不成立，但兩人最後仍然離婚收場。她曾於隔年傳出熱戀小11歲的演員蘇小玎，但戀情後來無疾而終，直到2023年和張維伊合作網劇《拆案：黎明將至》結緣，2024年再次搭檔演出《嗨1995》後便傳出戀情。

▲▼「義渠王」高雲翔前妻董璇宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星。（圖／翻攝自微博）

▲張維伊在6月曾曬出和董璇及董璇女兒的照片。（圖／翻攝自微博）

張維伊原是話劇演員，2014年開始踏入影視圈，2022年因參加喜劇競演綜藝《一年一度喜劇大賽第二季》奪冠走紅，後來還參演《慶餘年第二季》，飾演侯季常。

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董璇張維伊高晟暉高雲翔

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